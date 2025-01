5 zimskih zasneženih vasi po državi, kjer vladata mir in tišina

Očarljive, majhne vasice v državi ponujajo tišino, mir in spokojnost pozimi. To velja tudi takrat, ko so ulice in strehe odete v mehko, zimsko snežno odejo, tišino pa prekine le škripanje snega pod našimi nogami.

Hollókő

Hollókő, očarljiva vasica v okrožju Nógrád, znana po vsem svetu, je kot časovna kapsula. Naselje Nógrád ima komaj 300 prebivalcev, njegove ulice so obdane s stoletnimi, pobeljenimi kmečkimi hišami, njegova paloška tradicija in vrednote pa se ohranjajo in skrbno negujejo še danes. Hollókő je edina vas v državi, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine, kar je eden od razlogov, zakaj jo prihajajo občudovat ljudje z vsega sveta. Vas je še bolj sijajna v svoji zimski obleki: prijetne zasnežene ulice, ikonična cerkev z lesenim stolpom in skodlasto streho ter impresiven grad Hollókő vas vabijo na pravo potovanje v preteklost.

Tri koče

Háromhuta, majhno naselje na severu Madžarske s komaj 100 prebivalci, leži v objemu gorovja Zemplén. V imenu vasi, ki je bila povezana s steklarstvom in proizvodnjo stekla, še danes ohranja svoj nekdanji namen in funkcijo. Ime vasi vsebuje tri dele naselja: Háromhuta je sestavljena iz Óhuta, Középhuta in Újhuta. Ko se pod snežno odejo sprehajamo po ulicah vasi, zvoka škripanja snega pod našimi nogami ne zmoti večji hrup: lahko uživamo v miru in tišini ter v naravnih in grajenih znamenitostih tega območja.

Zalaszentgyorgy

Naselje Zalaszentgyörgy leži na dosegu roke okrajnega sedeža Zalske županije, ki je bogata z majhnimi, a toliko bolj ljubkimi vasicami. Prva omemba vasi sega v leto 14. stoletja, njeno ime pa združuje ime reke Zale in zavetnika rimskokatoliške cerkve v naselju, svetega Jurija. Naselje, ki se ozira v stoletno zgodovino, ima številne naravne in grajene spomenike in znamenitosti. Hiše in ulice prekrite z injem in mehkim snegom, zvonik Göcseji, ki je značilen za regijo, in jezero Zalaszentgyörgy. se nahaja na meji vasi in je idealna za sprehode, ponujajo odlična doživetja.

Bakonybél

Nemogoče bi bilo ustvariti lepše okolje od območja Bakonybél. Vas, ki leži v osrčju gorovja Bakony, v dolini, obdani z gorami, ponuja edinstveno doživetje in nešteto načinov preživljanja časa v naravi, v miru in tišini. Bogato z jamami, izviri, višinami, pohodnimi potmi in naravnimi potmi ter svetimi kraji, primernimi za meditacijo in sprostitev, je naselje odlična zimska destinacija, če želite nekaj časa, morda nekaj dni, preživeti v objemu narave.

Bükkszentkereszt

Ime Bükkszentkereszt se je mnogim vtisnilo v spomin: zeliščni vrt strica Gyurija Szabója, zeliščarja Bükk, je obiskalo na tisoče ljudi. Vas, ugnezdena v dolino in objeta z gorami, je drugo ležeče naselje v državi, kjer je pogosto prisotna mehka snežna odeja. Proizvodnja stekla, ki je bila že omenjena v primeru Háromhute, je prav tako v veliki meri določila zgodovino Bükkszentkereszta: na primer, naselje je bilo do leta 1940 znano kot Újhuta. Poleg prijetnih ulic in mirnega okolja Bükkszentkereszta ima tudi njegov zrak zdravilen in regeneracijski učinek