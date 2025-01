5 odličnih trgovin z darili v Budimpešti, kjer lahko najdete prave zaklade

V Budimpešti je veliko trgovin za donacije, kjer lahko podprete dobrodelne pobude z nakupom rabljenih, vendar v dobrem stanju predmetov. Poleg socialne pomoči in trajnosti bi lahko našli tudi super zaklade.

Trgovina za dobrodelne donacije

Društvo Profilantropija je ustanovilo Donatorsko trgovino Filantropia kot socialno podjetje, kjer najdemo posebne zaklade, od oblačil do gospodinjskih pripomočkov. Poleg tega izkupiček donacijske trgovine podpira ekosocialne programe društva, ki pomagajo izboljšati energetsko učinkovitost gospodinjstev družin, ki živijo v skrajni revščini, ter graditi in krepiti lokalne skupnosti.

1062 Budimpešta, Aradi u. 43.

Trgovina z donacijami mozaikov

Donatorska trgovina Mozaik vabi vse tiste, ki želite podpreti dober namen z brskanjem po unikatih s stalno posodobljeno zalogo in najnižjimi cenami v Budimpešti. Izkupiček od donacijske trgovine je namenjen fundaciji Shelter, ki z izkupičkom podpira in zaposluje brezdomce.

1074 Budimpešta, ulica Dohány 63.

Mreža trgovin za donacije Cseriti

Mreža donacijskih trgovin Cseriti zdaj upravlja 12 trgovin v prestolnici, kjer lahko kupite skoraj vse za drobiž, poleg pohištva, hrane, kemikalij in gradbenega materiala. Neprofitno socialno podjetje z izkupičkom nakupov pokriva svoje stroške poslovanja, sredstva, ki ostanejo po stroških, pa porabijo za razvoj in nove trgovine, s čimer podpirajo še več ljudi. Poleg tega redno podpirajo različne civilne organizacije in lokalne samouprave z materialnimi donacijami.

Na več lokacijah v Budimpešti

Družbena trgovina z donacijami

Donatorska trgovina se je preselila v sosesko Körszálló avgusta 2022, kjer lahko izbirate med stalno posodobljeno ponudbo oblačil, dodatkov in obutve ter gospodinjskih predmetov, saj so na obešalnikih vedno letnemu času primerna oblačila, a pestra ponudba pletenih puloverjev, dežnih jaken in toplejših hlač že čaka na vas.

1026 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 45/b

Trgovina z donacijami Narancsliget

Posebno vzdušje in edinstvena ponudba čakata na kupce v Narancsligetu: poleg knjig, šolskih potrebščin, gospodinjskih in okrasnih predmetov vintage del ponuja tudi ekstravagantna oblačila, čevlje, dodatke in kostume. Donatorska trgovina je bila ustanovljena leta 2011 na pobudo Fundacije MAZS. Njeno posebno poslanstvo je podpora otrokom v stiski v sodelovanju s službo za pomoč judovskim družinam JAFFE, hkrati pa nudi pomoč drugim skupnostim v težkih razmerah v različnih regijah Madžarske.

1075 Budimpešta, Síp u. 17