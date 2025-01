5 čudovitih zimskih pohodniških poti za sprostitev v naravi

Zima je lahko več kot le počitek v notranjosti – narava pričakuje tudi raziskovalce, odete v svoje snežno bele halje! Zbrali smo 5 čudovitih pohodniških poti na Madžarskem, kjer vas svež zrak, slikovita pokrajina in bližina narave zagotovo napolnijo.

Börzsöny: ogled Csóványosa

Pravljične zasnežene pokrajine Börzsöny so še posebej impresivne pozimi in ni boljšega kraja za njihovo raziskovanje kot Csóványos. Od Királyréta vas čaka srednje težak pohod, ki vas bo popeljal na nadmorsko višino 938 metrov. Če imate srečo, lahko vijugate med zasneženimi drevesi, prečkate potoke, dokler ne pridete do razgledne točke, od koder lahko občudujete panoramo zimskega Donavskega okljuka in okoliških vrhov. Topel čaj in večplastna obleka sta obvezna, a doživetje bo nepozabno!

Mátra: Tura med Kékestető in Galyatető

Čarobna pohodniška pot se vije med dvema najbolj znamenitima vrhovoma gorovja Mátra, Kékestető in Galyatető. Začne se z najvišje točke na Madžarskem in pozimi pogosto poteka skozi zasnežene gozdove. Srednje zahteven, a dobro označen pohod pohodnike spravi v posebno razpoloženje. Razgledni stolp Galyatető bo morda preizkusil vaš pogum, a neprimerljiva panorama bo to nadomestila. Ne pozabite vzeti toplega napitka v termovki, da boste lahko natočili gorivo tudi v mrazu!

Pilis: Prižnica

Prédikálószék ni naključje zimski biser Pilisa: od Dömösa vodijo zasnežene gozdne poti do vrha, od koder se odpre bleščeč razgled na Donavski ovinek. Če želite turo narediti še bolj razburljivo, lahko naredite manjši ovinek do soteske Rám, kjer lahko s plezanjem med njenimi zasneženimi skalami doživite prav posebno doživetje. Pot je srednje zahtevna, zato jo priporočamo bolj izkušenim pohodnikom.

Bakony: Tura po dolini Čuhe

Dolina Cuha je ena najbolj znanih pohodniških poti v Bakonskem gorovju, ki se pozimi spremeni v pravo pravljico. Naša pot, ki se začne s postaje Vinye ali Porva-Csesznek, je obrobljena s penečimi se s snegom pokritimi skalami, zmrznjenimi potoki in ikoničnimi železniškimi mostovi. To je eden izmed lažjih pohodov, zato je idealna izbira za družine. Napolnite termovke in odkrijte čarobni svet Bakonya!

Zemplén: ogled gradu Füzér

Grad Füzér in njegova okolica sta neponovljivo doživetje tudi pozimi. Začnemo iz zasnežene vasi Füzér v čudoviti pokrajini Zemplén in pridemo do gradu s kratkim, a razburljivim pohodom. Pot navzgor je strma, a se razgled poplača: z vrha se pred nami odpre lepota zimske pokrajine in pogled na zasnežene gore. Tudi sam grad je poseben, saj je ena najstarejših in najlepše prenovljenih zgodovinskih zgradb na Madžarskem