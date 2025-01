Lunino novo leto lahko praznujemo z edinstvenimi programi v kitajski četrti Budimpešte

Tretji vikend v januarju bo budimpeštanska kitajska četrt okrepljena s prazničnim viharjem, kjer bo kitajska skupnost v Budimpešti ponovno organizirala zelo priljubljeno novoletno praznovanje.

Po kitajski tradiciji bo leto 2025 leto Kače, ki ga lahko z množico programov in delegacijo iz mesta Kaifeng, enega najstarejših kitajskih mest, 18. in 19. januarja praznujejo ljudje, ki živijo v prestolnici.

Na dvodnevnem vikend dogodku, ki je potekal v centru Monori, si lahko madžarsko občinstvo prvič ogleda na primer opero Yu, pihanje sladkarij, novoletno izdelavo lesoreznih plakatov, slikanje metuljev in celo izdelavo luči.

Zainteresirani lahko brezplačno sodelujejo v programih festivala. Na degustaciji čaja in programih “naredi sam” organizatorji prosijo za minimalen prispevek za kozarce in sestavine.

Organizatorji festivala kitajskega novega leta bralcem Funzine privoščijo tudi majhno darilo. Omejeno število daril lahko prevzamete na informacijskem pultu, po objavi besede Funzine.

Edinstveni programi na festivalu kitajskega novega leta (18. – 19. januar 2025)

Stage

10:00 – 12:00 Spektakularne predstave (levji ples, zmajev ples, opera Henan Yu, kitajska instrumentalna glasba, ljudski plesi, qipao, taichi)

12:30 – 13:30 Izdelava Jiaozija ali kitajskega polnjenega batyuja

13:30 – 15:30 Obrtna seja z delegacijo Kaifeng (pihanje sladkarij, novoletni tisk lesoreznih plakatov, slikanje metuljev, izdelava kitajskih luči, papirnati zmaj)

Programi v zaprtih prostorih

10:00 – 16:00 Degustacija čaja, kitajska medicina, hanfu (starinska kitajska oblačila) cosplay

10:00 – 16:00 Kitajska kaligrafija, kitajsko slikarstvo, slikanje metuljev

Kulturni šotori

10:00 – 16:00 Obrtna seja z delegacijo Kaifeng

10:00 – 16:00 Naredi sam, kitajska peta, našitek

Zunanje igrišče

10:00 – 16:00 Drevo želja

10:00 – 16:00 Tradicionalna kitajska igra

11:00 – 16:00 Preizkusite zmajev ples!

Stojnice s hrano

11:00 – 16:00 Praznična hrana, ulična hrana

Koristne informacije

Med prireditvijo čaka na prihod z avtomobilom začasno brezplačno parkirišče, do katerega lahko dostopate s Kőbányai út 53. Pot za pešce vodi do lokacije s parkirišča skozi neposredni vhod.

Tisti, ki prispejo z javnim prevozom, lahko uporabljajo tramvaje 3, 28 in 62, avtobuse 9, 95 in 195, do prizorišča festivala pa lahko zlahka pridete z vlakom s spodnje železniške postaje Kőbánya in s kolesom zahvaljujoč kolesarski stezi.

Na tej povezavi je vredno spremljati tudi Facebook dogodek festivala, kjer boste vedno našli aktualne informacije o programih in morebitnih spremembah.