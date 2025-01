5 edinstvenih gastronomskih krajev v Budimpešti, ki vas čakajo s posebnim konceptom

V nadaljevanju vam predstavljamo pet posebnih mest, kjer vas bodo navdušili ne le okusi, temveč tudi edinstveni koncepti. Odkrijte te vznemirljive restavracije in kavarne v Budimpešti, kjer je doživetje tudi del obroka!

Csipsz Labor

Ali imate radi čips, vendar ste utrujeni od različic vrečk za trgovine? Potem je bil Csipsz Labor izumljen samo za vas! V prvi madžarski pinceti dve vrsti podnožja, ena morska sol in en sladek, burbonski vanilijev čips, služita kot izhodišče za izjemno dobro gastronomsko avanturo, ki jo lahko nato turbopolnite z 12 vrstami domače omake. Med pomakami, pomešanimi na podlagi družinskega recepta, boste našli tako slane kot sladke možnosti, poskusi s čipom z drznejšim okusom, ki so na voljo omejen čas, pa vas bodo zagotovo poklicali naprej in nazaj.

1055 Budimpešta, Szent István körút 15.

Cereal Beast

Trije mladi fantje so nenadoma pomislili na eno stvar in ko so videli primer več velikih evropskih mest, so odprli prvi muesli bar v Budimpešti, ki so ga poimenovali Cereal Beast. Izbor žit iz tujine (tudi) je tako neizčrpen, da so pomislili tudi na vegane in vse-lahko-jeste diners. In bistvo koncepta je, da ne glede na to, ob kateri uri dneva, lahko kadar koli skočite sem na skledo muslijev, sredi okrožja za zabave v središču mesta. Zaradi svoje edinstvenosti je muesli bar lahko popolna stran za zmenke, res v vsakem trenutku, samo lahko izbirate med številnimi dobrotami!

1073 Budimpešta, Akácfa utca 65.

Cooked by You

Cooked by You je prvi ramenizer „naredi sam v Budimpešti, kjer si lahko svojo instant juho pripravite z lastnimi rokami. Ob prihodu v trgovino lahko najprej izberete, ali želite pripraviti juho ali testenine, nato lahko iz izbora vzamete dodatne prelive, po plačilu pa lahko začnete kuhati, kar traja le nekaj minut. Ko se vse sestavine dovolj zmehčajo, lahko na zgornjem nivoju restavracije jeste svojo hrano. Preprost, a odličen koncept!

1066 Budimpešta, Jókai utca 23. | 1092 Budimpešta, Ráday utca 8.

Krumpello

Krumpello je pred kratkim odprl svojo prvo stalno trgovino, tako da lahko ljubitelji krompirja vsak dan v središču mesta najdejo specialiteto znamke, polnjen krompir, pečen v njihovi koži. Ustvarjalni, edinstveni in polnilni – inovativni prigrizki v tej obliki in kakovosti pri nas še niso obstajali. Vendar pa blagovna znamka ne koristi le tistim, ki želijo poskusiti nekaj novega. Krompir, hrustljav na zunanji strani in svilnato kremast na notranji strani, vzbuja okuse različnih držav, zato bodo ljubitelji grške, mehiške ali italijanske kuhinje med drugim našli svojo najljubšo različico. Poskusite popolnoma novo stran krompirja!

1053 Budimpešta, Múzeum körút 3.

Smúz Café

Kavarna Smúz je bila prva pri nas, kjer so goste razveseljevali s pisano kavo, njihova trgovina pa služi tako kot cvetličarna kot vinski bar. Navadna in alternativna mleka, ki se uporabljajo za kavo, so ekološka, njihove torte pa so narejene iz kakovostnih sestavin, francoskega masla in belgijske čokolade. Vse to krona neponovljiv pogled, saj kavarna gleda na parlament, v daljavi pa je ribiški bastion.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 18.