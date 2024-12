4 senzacionalne restavracije v Budimpešti, kjer se lahko poslovimo od leta 2024 z briljantnim silvestrskim menijem in zabavo

Na silvestrovo odlične restavracije Budimpešte čakajo tiste, ki se želijo na dostojanstven način posloviti od leta 2024 z najbolj okusnimi novoletnimi jedmi, kozarci za šampanjec, pripravljenimi na toast, in prazničnim vzdušjem.

Gatsby Silvestrovanje na ladji Vogue

Zadnji dan v letu lahko potujete več kot sto let nazaj na najbolj atmosferski stacionarni ladji v Budimpešti. Na ta osupljiv večer ladja Vogue ob 19. uri na široko odpre svoja vrata in prikliče vzdušje dvajsetih let prejšnjega stoletja. Leto 2025 lahko tokrat pozdravite na ladji, vredni Gatsbyja, kjer bo samopostrežna večerja, bogato polna terine foie gras, drobljive teletine in jagnječjih nog iz limonine tarzale, zaslužna za kulinarične užitke, pijačo dobrodošlice za dobro vzdušje, za glasbeno podlago pa bo zaslužna skupina Kamilka & Pesti Sikk.

1137 Budimpešta, pomol Carl Lutz 1.

Silvestrska gala večerja v ARAZ-u

Letošnje praznično obdobje ne more miniti brez čarobnih jedi Restavracije ARAZ v osrčju Budimpešte. Enako bo tudi zadnji dan v letu, ko se boste lahko poslovili od preteklega leta v okviru silvestrske gala večerje, ki bo razveselila tako oči kot brbončice. V okviru ekskluzivne večerje s šestimi hodi lahko pozdravite leto 2025 z bonboni iz račjih jeter, lososovimi fileji, kopanimi v omaki iz žafranovega šampanjca, račjimi prsmi, objetimi s parnimi cmoki in omako za divjačino, ter različicami temne čokolade iz fižola tonka in toasti s šampanjcem kot sladkarije.

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Haccacáré Silvestrovanje v KIOSK Budapest

Manj si lahko predstavljamo bolj vredno novoletno uglasitev kot Haccacáré silvestrovanje, ki je potekalo v KIOSK Budimpešta 29. decembra. Letos bo ekipa Haccacáré ponovno prinesla najbolj bleščečo silvestrsko zabavo prestolnice, ki jo bo gostila ena najbolj edinstvenih in razburljivih lokacij Budimpešte, KIOSK Budapest. V skladu s tradicijo zadnjih let bo na večer brez elegance, odvisno od števila ljudi v podjetju, mogoče najeti tudi lože in škatle.

1056 Budimpešta, Március 15. tér 4.

Silvestrovanje v Budimu pri BÉLA

31. decembra, od 18. ure, bo zasluženo priljubljen bar na Bartók Béla út, ki spominja na domače stanovanje in bujen arboretum, na široko odprl svoja vrata, kjer se lahko poslovite od preteklega leta in pozdravite novo leto. Ob tej priložnosti so na meniju ena za drugo neponarejene silvestrske jedi, z igralniškimi jajci, polnjenim zeljem in enolončnico iz leče, še več, hamburgerji na vrhu. Z slastnimi jedmi, glasbo in vzdušjem ter kozarcem šampanjca Előd Szijjártó gredo z roko v roki.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.