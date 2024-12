Zimski zagonski seznam: 7 edinstvenih programov v Budimpešti, ki bi jih bilo škoda zamuditi

živite to zimsko sezono z odličnimi programi! Pokažemo vam nekaj odličnih programskih možnosti, ki olajšajo prebroditev tudi najhladnejših dni.

LEGO Tramvaj (do 20.12.2024)

V osrčju prestolnice lahko najdemo posebno vozilo, ki mnogim prinaša nasmehe na obraze tako, da veselje do igre prinaša v kraje, kjer meščani tega niti ne pričakujejo. Čeprav ne morete potovati z barvitim tramvajem v naravni velikosti, zgrajenim iz blokov LEGO®, ponuja izjemen prizor s svojim veselim videzom. Tramvaj v naravni velikosti je zasnoval gradbeni mojster Balázs Dóczy in izgleda tako, kot da bi ga zgradil majhen otrok iz ogromnih blokov LEGO®. Stavbo, ki velja tudi za edinstveno na svetu, lahko v adventnem času občudujemo na trgu Deák Ferenc.

Umetno drsališče v četrti palače Budavar (5. december 2024 – 15. januar 2025)

Ena največjih novosti letošnje zime je otvoritev Savojske ledene terase v Budimskem grajskem okrožju, ki so jo organizatorji zgradili na trgu pred Madžarsko narodno galerijo. Od 5. decembra do 15. januarja 2025 javnost čaka posebno, okolju prijazno drsališče, ki ponuja nepozabna zimska doživetja v duhu trajnostne zabave na lokaciji, kjer se vas zgodovina skoraj dotakne. Drsališče debitira kot eno najbolj edinstvenih drsališč pri nas, saj lahko ob drsanju ob konjeniškem kipu Jenőja Savoyaija uživamo v čudovitem razgledu na Budimpešto, medtem ko sodelujemo v različnih glasbenih programih, družinskih dogodkih in posebnih dogodkih, vključno z Budavári Hütte Parties, vstopnico s popustom lahko kupite od 18. ure naprej!

Noč v kavarni New York (13. december 2024 – 6. januar 2025)

To zimo, od 13. decembra do 6. januarja 2025, vas bodo sprejeli z nočnim delovnim časom na eni od ikoničnih lokacij Budimpešte, New York Café. Kavarna, ki je letos stara 130 let, svoje goste pričakuje še dolgo v noč, do 4. ure zjutraj. Namen podaljšanega delovnega časa je, da lahko uživate v vzdušju in dobrotah newyorške kavarne, oblečeni v praznični sijaj, brez čakanja in čakanja v čakalni vrsti. Če lahko, se jih vsekakor splača obiskati!

Festival Kitajskega Novega Leta (18. – 19. januar 2025)

Kitajska skupnost v Budimpešti 18. in 19. januarja pripravlja odlične brezplačne programe za kitajsko lunarno novo leto 2025. Kitajski novoletni festival, ki bo potekal v kitajski četrti Budimpešte, bo v letu 2025 obogaten z neštetimi novimi programi, zahvaljujoč kulturni delegaciji, ki bo obiskala mesto Kaifeng. Na ta poseben konec tedna si lahko madžarsko občinstvo prvič ogleda opero Yu, pihanje sladkarij, novoletno izdelavo lesoreznih plakatov, slikanje metuljev in izdelavo luči, vendar bo na voljo degustacija čaja, drevo želja, pa tudi veliko praznične hrane in ulične hrane!

Garden of Lights (do 2. marca 2025)

V letošnji sezoni Garden of Lights vabi obiskovalce v svetli, čarobni svet kultne risanke v Budimpešti. Aprajafalva zaživi v Füvészkertu, in kot igra tematska pesem, bodo tukaj Nótata, Törpapa, Hami, Tréfi, Törpilla, Ügyi, Dulifuli, Okoska! Ustvarjalci so slišali tudi za zlo, grdo, plešasto Hocus Spider –, zato bosta on in njegova mačka Siamiaú z nami. Bleščeče luči, realistične figure, posebne melodije in zvočni učinki ter aplikativna igra Gamification dopolnjujejo izkušnjo do 2. marca 2025!

Vrtiljak v živalskem vrtu

Pravljični vrtiljak ob Kapitalskem živalskem vrtu in Botaničnem vrtu ob božiču postane pravi praznični čudež. Swings rock do veselih melodij, v ozadju igra božična glasba, zimski zrak pa je napolnjen s kuhanim vinom s stojnic Városliget in vonjem sveže pečene torte s trobento z dovoljenjem Édesa Mackója. V vrtiljaku lahko uživajo tako otroci kot odrasli, medtem ko se v prazničnem vrtincu mesta lahko za trenutek ustavijo in se prepustijo čarobnemu vzdušju nostalgije in božiča