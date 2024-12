10 prazničnih adventnih lahkih železnic in Božičkovih vlakov po vsej državi leta 2024

pet so na poti domače lahke in okrašene adventne lahke železnice ter mali praznični vlakci, ki najmlajše in njihove družine popeljejo naravnost do Božička. Če želite praznikom vnesti nekaj čarobnosti, vam priporočamo naslednje odlične programe!

Diósgyőr božični vlak | Lillafüred (28. november–8. december 2024, 12.–15. december)

28. novembra bo svoja vrata spet odprlo Pravljično cesarstvo Lillafüred, svoja vrata bo spet odprla Hiša Božička, mimo pa bo pridrvel tudi Božičkov vlakec Diósgyőr! Pravljičnega doživetja tudi letos ne bo manjkalo, še posebej, če ste se v Pravljično carstvo pripeljali z Božičkovim vlakom. Praznični vlaki vozijo 40 minut pred predstavami od 28. novembra do 5. decembra, nekateri pa tudi od 12. do 15. decembra, vsako uro med 8.50 in 17.00.

Adventni vlakec | Székesfehérvár (30. november – 1. december 2024, 7.–8., 14.–15., 21.–22. december)

Tudi letos bo adventni vlakec med adventnimi vikendi med 30. novembrom in 22. decembrom zapeljal po ulicah Székesfehérvárja. Razgledni svetlobni vlak bo osvetlil najlepše lokacije mesta, ob glasbeni spremljavi pa boste lahko občudovali najsijajnejšo praznično okrasitev Grajske promenade in parka Zichy. Lahki vlak odpelje z Városház tér 3 v soboto in nedeljo ob 16.30, 17.20 in 18.00 ter 7. decembra ob 17.00 in 17.45.

Božičkovi leti v Bükk | Felsőtárkány in Szilvásvárad (5.–8. december 2024)

7. decembra bo lahka železnica odpeljala iz mesta Felsőtárkány ob 11. uri in ob 13.30, cilj pa je nihče drug kot hiša Stimecz, kjer bo otroke čakal sam Božiček. Božičkov vlak bo v Szilvásváras vozil vsak dan med 5. in 8. decembrom: po odhodih ob 10.30, 11.30, 13.00, 14.00 bo Božiček pozdravil najmlajše na jasi Gloriette. Za program Upper Tárkány se lahko prijavite na felsotarkany.kisvasut@egererdo.hu, za dogodek Szilvásvárad

pa na kisvasut@egererdo.hu.

Božičkova vstopnica | Državna gozdna železnica Kaszó (7. december 2024)

Po državni gozdni železnici Kaszói bo Božičkova vožnja začela svojo pot 7. decembra, na veselje tako mladih kot starih. Otroci, ki sodelujejo v programu, lahko pomagajo najti vse Božičkove izgubljene vrečke, napolnjene z dobrotami. Ob povratku z vlakca si lahko udeleženci z darilom v roki ogledajo skupno hranjenje stanovalcev in ptic živalskega parka. Na dogodek se lahko prijavite do 2. decembra na e-naslov gerlecz.monika@kaszort.hu ali na telefonsko številko +36 30/239-9668.

Božiček s parnikom in lahkim vlakom Zsuzsi | Debrecen (7. december 2024)

Božiček 7. decembra v Debrecen vabi staro in mlado na nepozabno dogodivščino. Ob čarobnem zimskem popoldnevu se bo po zimskem gozdu spet podal parni in lahki vlak Zsuzsi, ki počasi in praznično sopeče, pač pa bo udeležence programa pričakal tudi Božiček v gozdu z razburljive programe. Pravljični svet gozda, pravljice, razstave, darila, topli napitki in doživetja blizu narave vas bodo pričakali vsaj toliko!

Santa Express | Državna gozdna železnica Csömödér (7. december 2024)

8. decembra bo po zalskih gozdovih vozil božičkov vlak državne gozdne železnice Csömöder. Če želite srečati Božička, ne zamudite te posebne priložnosti! Praznični lahki vlak odpelje iz Lentija v smeri Csömödérja ob 10.20, odpelje iz Csömödéra ob 11.50 in se vrne na postajo Lenti ob 12.50.

Vál-völgy Božičkov vlak | Vzpon (7.-8. december 2024)

7. in 8. decembra bo na Mali železnici Vál-völgyi za otroke in odrasle potekalo celodnevno praznično dogajanje. Mimogrede, spet vozi pravljični Božičkov vlak, ki prinaša sprostitev najmlajšim in starejšim v družini. Seveda bo vlakec tudi letos zasijal v prazničnem sijaju in ponujal nešteto programov, od poslikav obraza preko prazničnih ročnih del do foto kotička in

srečanja z dedkom Mrazom.

Reindeer Express | Gozdna železnica Királyrét (7.–8. december 2024)

Tudi letos Reindeer Express gozdne železnice Királyrét pričakuje najmlajše v družini 7. in 8. decembra. Božiček in njegovi pomočniki s presenečenjem pogostijo tudi otroke, ki se vozijo z vlakcem. Praznični mali vlaki bodo odpeljali iz Kismarosa vsaki dve uri med 10. in 16. uro v smeri Királyréta in nazaj. Za lete ni potrebna predhodna prijava.

Božičkov vlak v Mátri | Železnica Mátra (2024, 7.–8. december)

V okviru Mátra adventa ste se lahko 7. in 8. decembra udeležili številnih prazničnih in prazničnih programov. Skupna okrasitev jelke bo vključevala tudi tople čaje, salonske sladkarije in nastopajoče. Čakanje lahko okronate z Božičkovim vlakom, ki odpelje iz Gyöngyösa ob 10. uri in ob 13.30. V program se lahko prijavite od 1. decembra na telefonski številki +36 37/312-447 med 9. in 14. uro.

Santa Express | Muzejska železnica Nagycenki Széchenyi (8. december 2024)

8. decembra lahko potujete z nikomer drugim kot z Božičkom in njegovimi škrati pomočniki z železniškim Santa Expressom Nagycenki Széchenyi Museum Railway v eseju. Bütykölde lahko obiščete tudi pozimi s čarobno mini železnico, da sami izdelate okraske za božično drevo, poskusite pa lahko tudi z okraševanjem medenjakov. Poseben dan lahko zaključite s skodelico toplega napitka kot darilo.