Siófok se z zimskimi čarovnijami in prazničnimi programi pripravlja na adventni čas

V Siófoku, ki je čaroben tudi pozimi, vas pričakujejo adventni sejem Zlati zvon, programska kavalkada, panoramsko drsališče, panoramsko kolo in vrtiljak.

Siófok obiskovalce pozdravlja s serijo programov Winter Magic v adventnem času. Intimne božične lučke, praznični koncerti, božični vrtiljak, tople zimske dobrote, prikupen otroški program in čarobno vzdušje pripravljajo okrog Vodnega stolpa na Glavnem trgu. Na Nagystrandu ljubitelje zime čakajo velikansko kolo, panoramsko drsališče, steza za snežne krofe in labirint iz slamnatih bal. Vsak praznični dan je zimsko doživetje za mlade in starejše.

Adventni sejem Aranycsengő na glavnem trgu Siófoka

Prvi adventni vikend se v praznično odene mestno jedro, kjer vse do 24. decembra zimske popoldneve in večere popestrijo praznični koncerti, adventne predstave domačih šol in otroški programi. Čudovite adventne svetlobne instalacije, foto točke in intimne jaslice čakajo tiste, ki se uglasijo s praznikom.

Zadnji mesec v letu je v Siófoku poln raznolikih kulturnih, verskih, dobrodelnih, otroških in glasbenih programov po vsem mestu. Na adventnem sejmu Aranycsengő se lesene hišice, odete v čudovit sijaj, znova zvrstijo na glavnem mestnem trgu, kjer poleg ljubkih ročno izdelanih daril in okraskov najdete tudi zimske dobrote, kot so mehka trobentača, dišeča pečenka. kostanj ali sadno kuhano vino. Na veselje najmlajših bo sejem 6. decembra popoldne obiskal tudi Božiček.

Božični koncerti z glasbo napolnijo adventne vikende

Prvi adventni vikend je obarvan s koncertom Kati Kovács in nastopom Zabszalma Együttes, drugi konec tedna, v soboto, se lahko v praznični čas uglasite s skupino Sólya, v nedeljo pa Malek Andi Soulistic praznično vzdušje.

V soboto, 14. decembra, bodo otroci lahko prisluhnili predstavi Rutkai Bori Banda z naslovom Mali božič, v nedeljo pa bo na odru Glavnega trga nastopil Viki Singh. Zadnji vikend adventnega časa Eszter Kárász in pravljična skupina Eszter-lánc pričarata nasmeh na otroške obraze, na zlato nedeljo pa praznični čas popestri glasba Andréja Vásáryja.

Več informacij: facebook.com/siofokguide in siofok.hu