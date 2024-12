Kaj je novega v Budimpešti: 9 mest v mestu, ki jih je vredno poskusiti

Restavracija matcha, mehiška restavracija in bar s transilvansko hrano so med najnovejšimi restavracijami v Budimpešti. Spoznajte jih!

Hači Budimpešta

Hachi, odprt na ulici 6. oktobra, prinaša svet japonskih vinskih barov z vsemi svojimi znamenitimi značilnostmi na dosegu roke. Meni, ki je razdeljen na tri glavne dele, obljublja pravo japonsko gastronomsko pustolovščino: od predjedi do oddelka kazu in jedi s testeninami je vsaka postavka ljubezensko pismo današnji japonski kuhinji. Zelenjavno gyozo, mangalica kacu sando ali goveji udon poplaknite z japonskim pivom male pivovarne, nato pa vse skupaj utopite z matcha tiramisujem.

1051 Budimpešta, Oktober 6. utca 8.

Vineta Bar Budimpešta

Bar Vineta ponuja najboljše tradicionalne transilvanske kuhinje v pritličju ulične tržnice Fény, tik ob vhodu. Poleg istoimenske dimljene jajčevčeve kreme ponujamo še ajdove kruhke, miče, vampe, angádzábur (armenska juha z ušesi) in nadevano zelje z jagnjetino, izbirate pa lahko tudi med transilvanskimi šampanjci! Bar Vineta, ki je odprt od srede do sobote, je odlična postaja za vikend nakupovalni izlet, a je tudi dobra izbira za hitro kosilo.

1024 Budimpešta, Lövőház utca 12.

Delavnica

Ekipa Kelet dodatno bogati kulturni vrtinec Béla Bartók út: Umetnostna galerija obuja nostalgično vzdušje kulturnih središč 70. in 80. let in ustvarja idilično okolje za neformalne pogovore in sproščene kavice. Večnamensko okolje vključuje umetniške knjige založbe ISBN+, Spektrumove pražene kavne specialitete, čaje Zhao Zhou in očarljiv meni s kremno juho iz rdeče leče, solato iz superživil in pinas. Če želite nekaj novega in še vedno retro, je to vaše mesto!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 33.

Manyika

Vízivárosova najnovejša slaščičarna Manyika, ki deluje na madžarsko-francoski liniji, se je odprla na lokaciji legendarne Pillók Cukrászda. V notranjosti, odeti v pastelne barve, pod nebom pšeničnih polj lahko uživate v kreacijah sladic, preoblečenih v sodobno preobleko, kot je skuta Rákóczi, prenovljena kot tart, pripravljena z domačo marelično marmelado in okronana z lahko meringo, a tu je tudi nekaj za pograbiti od kolačkov in piškotov. Očarljiva notranjost, kakovostne sestavine, sezonska ponudba – to je Manyika.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 15.

Shibuya Budimpešta

Japonska se sreča z južno Azijo v Shibuya, najnovejši restavraciji v drevoredu Városliget, zato ni dvoma, da smo lahko v hladnih zimskih dneh obogateni s posebno gastronomsko izkušnjo. V tradicionalni vseazijski ponudbi lahko gurmanski gostje denimo okusijo suši v edinstveni interpretaciji. Če nekje, je tukaj vredno zapustiti uhojene poti, izkoristiti priložnost in se pogumno potopiti v eksperimentiranje, kajti kje drugje bi imeli priložnost okusiti zrezke, morske sadeže, orjaške rake in šentjakobske školjke na pristopu k Shibuyi?

1068 Budimpešta, Városliget fasor 44-46.

Prezzely

Na prvi pogled želi Prezzelye, ki ponuja hrustljavce, rojene iz stika bavarske pivske preste in berlinskega krofa, reformirati žanr urbanih nacistov s slanimi in sladkimi polnjenimi preste po domačem receptu. Od jabolčno-malinovega do Nutelle, od slanine-čedarja do pesto-sirne kreme, tukaj bo vsak našel poslastico po svojem okusu. Preste se pečejo na licu mesta, tako da imamo zagotovljeno doživetje, ki ogreje dušo, ne glede na to, ali se ustavimo na hitrem zajtrku ali lahkem prigrizku!

1075 Budimpešta, Károly körút 3/C

Najraje ima Budimpešto

Svoja vrata je odprl že septembra, mi pa smo šele uspeli poskusiti restavracijo Adija in Tine, dveh svetovno priznanih gostincev. Pri Preferiti se vse vrti okoli svete trojice pice, testenin in prošeka, a na jušni fronti se ni razloga za pritoževanje: njihova bučkina kremna juha skoraj poje, paradižnikova juha pa skoraj poje. Večina sestavin je skrbno izbranih in prihaja iz Italije, jedilnik pa občasno razširimo s sezonskimi jedmi: pozimi s severnimi, poleti z južnimi.

1061 Budimpešta, ulica Paulaja Edeja 46.

Kabriolet

Cabrio, novi bistro lastnikov bara Bizarre in Mór24, je le streljaj stran od Astorie in Ferenciekovega trga. V očarljivem boemskem prostoru, ki ga od ulice ločujejo ogromne izložbe, sodobni evropski kuhinjski trendi narekujejo jedilnik, ki se nenehno obnavlja skoraj vsak teden. Pečena pesa z metinim medom, lazanja, casino jajca in karpačo iz žgane zelene čakajo na goste, spremljajo pa jih odlična naravna vina, kratke pijače in koktajli.

1052 Budimpešta, Vitkovics Mihály utca 3-5.

Otok Matcha Budimpešta

Najnovejša matcha nebesa v Budimpešti so prispela: Matcha Island čaka ljubitelje japonskega žganja s širokim izborom matcha pijač in specialitet sladic, le nekaj vogalov od trga Blaha Lujza. Od vanilije matcha lattes do matcha gaziranih brezalkoholnih pijač do tiramisu matcha piškotkov, vse je živahno

lesketa v zeleni barvi in takoj razveseli vse zimske sivine vajene obiskovalce. Če bi se radi razstrupili s srkanjem matcha oblaka popolnega okusa, jih obiščite!

1074 Budimpešta, ulica Dohány 37.