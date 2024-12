7 prazničnih vodenih sprehodov po Budimpešti, ki prinašajo čarobnost v vsakodnevno zimsko življenje

V adventnem duhu vas tokrat vabimo na najbolj čarobne sprehode po Budimpešti, ki vas bodo zagotovo spravili v praznično razpoloženje.

Kraljevski božič – Ljudski in dvorni običaji v Budimskem gradu

Med decembrskimi vikendi – ko si Budimski grad odene najlepša praznična oblačila – se bo splačalo pridružiti božičnemu sprehodu Pohodne delavnice. V programu za vso družino lahko odkrivate pravljične lege grajskega okoliša, preteklost pa oživi skozi stare zgodbe. Medtem ko otroci iščejo namige o izgubljenem božičnem škratu, se lahko odrasli uglasijo v praznikih z zanimivimi, še nikoli slišanimi zgodbami.

Od 1. decembra večkrat

Božični sprehod – Zimske pravljice v središču mesta

V zimskem mrazu toplote ne potrebuje le naše telo, ampak tudi naše duše. Med 2,5-urnim božičnim sprehodom Imagine, ki ogreje tako telo kot srce, bodo v središču Budimpešte oživele zgodbe od srednjega veka do danes. Slišite lahko zgodbe o človekoljubju, borovcih, ki se prodajajo na ledu Donave, ob okušanju tort, rjavega sladkorja in praznične babke pa boste slišali tudi o pikantnih vinih rimskega cesarstva.

Od 7. decembra večkrat

Sisin božič

Decembra preteklost večkrat oživi v prazničnem programu ekipe Budim Castle Walks. Med adventnimi vikendi je v ospredju zgodba kraljice Elizabete, ki je tudi sama rojena 24. decembra. Večeri ob svečah in božiči, ki jih je Sisi doživela kot otrok in nato kot kraljica, se spomnijo med adventnim sprehodom po bazarju Várkert. Udeleženci pohoda lahko poskusijo tudi Sisijino najljubšo torto, pripravljeno po izvirnem receptu, florentinsko.

Od 8. decembra večkrat

Adventni sprehod po pokopališču Fiumei út

14. decembra ob 11. uri ste lahko spremljali praznično vzdušje na pokopališču Fiumei út v okviru adventnega sprehoda. Na poldrugi uri hoje se bodo vrstili kipi angelov in upodobitve Marije, pogovarjali pa se bomo tudi o pesnikih in skladateljih, slavnih medičarjih in slaščičarskih dinastijah. Med drugim lahko obiščete grobove Mórja Jókaija, Endreja Adyja, Frigyesa Stühmerja in Emila Gerbeauda. Pohod je brezplačen, obvezne pa so predhodne prijave.

Čas hoje: 14. december 2024

Advent v stari Pešti

14. in 21. decembra se lahko v praznične dni uglasite z adventnim sprehodom. Korzózz z nami! na njegovem prazničnem sprehodu se lahko potopite v adventne običaje stare Pešte in se vrnete v 20. leta 19. stoletja. Med potjo od Vörösmarty tér do Belvárosi Plébániatemplom lahko izveste, kje so nekoč prodajali zimzelene rastline, ki so zdaj neločljive s praznikom, poslušate pa lahko tudi o srečnežih, ki so svoje najdražje lahko presenetili z medenjaki.

Časi hoje: 14. in 21. december 2024

Adventni družinski sprehod po središču mesta

15. decembra lahko v sklopu družinskega sprehoda raziščete mestno jedro, odeto v adventne lučke in božično okrasje. Božični običaji in vznemirljive, praznične zgodbe prestolnice bodo predstavljene na sprehodu, ki poskrbi za odlično sprostitev za mlade in starejše v družini. Sprehod, ki navdušuje tudi otroke in je začinjen z nalogami in ugankami, se začne pred Vigadojem in konča na trgu Ferenciek, ob čudovitih jaslicah frančiškanske cerkve.

Čas hoje: 15. december 2024

Csillagszó – Pohodni koncert v Madžarski glasbeni hiši

20. decembra, ob zares posebnem večeru, bodo nenavadni prostori Hiše madžarske glasbe zasvetili v novi luči. Po zaprtju, od 19. ure naprej, lahko glasbeno institucijo odkrivate na celonočnem sprehajalnem koncertu, na pravljičnem popotovanju po svetu zvoka. V interpretaciji Srednjeevropskega komornega orkestra MIKAMO bodo zaživela ozvezdja, zvoki pa bodo prežemali različne nivoje, dvorane in prostore Madžarske glasbene hiše.

Čas hoje: 20. december 2024