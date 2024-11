V slikovitem gradu na obrežju jezera Öregtó v Tati vas čaka veličasten sijaj in potovanje skozi čas

Mesto Tata, do katerega se lahko z vlakom pripeljete z železniške postaje Kelenföld v pičlih 30 minutah, je pravi zaklad za tiste, ki iščete naravno, kulturno ali celo gastronomsko osvežitev in sprostitev. Zato je vredno čim večkrat obiskati to skrinjico z nakitom, pa tudi obiskati grad družine Esterházy za kratek izlet v preteklost.

Če se sprehodite ob obali slikovitega Starega jezera Tata, ki je vredno ogleda pozimi in poleti, in zapustite grad Tata, po kratkem sprehodu najdete grad Esterházy, ki je našel svoj dom v snežno belem stavbnem kompleksu.

Zgodovinski grad, ki je bil v zadnjih letih popolnoma prenovljen in obnovljen, spominja na vejo grofov Frakno družine Esterházy. Ob vstopu v grad postane preteklost otipljiva v nekaj sekundah, sobe in razstavni prostori pa nudijo nepozabno doživetje.

Seveda veličastno obzidje ne pripoveduje le o nekdanjem vsakdanjem življenju družine in udobju, ki ga je nudila podeželska rezidenca, ampak tudi o pomembnih dogodkih, zaradi katerih je grad dobil ime “otok miru”.

„Otok miru”

Stavba nekoč ni gostila le grofov in kraljev: tu je bila podpisana tudi mirovna pogodba iz leta 1809, Schönbrunnski mir z Napoleonom.

Ogled se začne v prvem nadstropju gradu, skozi veličastne dvorane pa se lahko vrnete v preteklost. Pred našimi očmi se odvija gradbena zgodovina gradu, družinsko drevo družine Esterházy, lahko pa si ogledamo tudi galerijo portretov članov družine, ki so se izkazali v diplomaciji.

Obenem razstava ponuja okus vsakdana v preteklosti, kako in s čim je preživljala vsakdanjik grofovske družine. Razstava ohranja številne posebne vrednote, kot so kopalnice, ohranjene v izvirni obliki, na katerih stenah lahko občudujemo marmor Ruszkica in obloge iz nizozemskih ploščic.

Za grofičinimi sobanami ne ostanejo neodkrite niti igralnice, v nadaljevanju ogleda v pritličju pa svoje skrivnosti razkrijejo posebno poslikana šotornica in biljardnica grofovega apartmaja ter na koncu grajska kapela.

Samoumevno je, da v kavarni v pritličju ponujajo slastne torte, odlično kavo in še več, torto Esterházy po izvirnem receptu za tiste, ki si želijo sprostitve po obisku.