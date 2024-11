Spomnimo se Magde Szabó: 17 očarljivih citatov nesmrtnega pisca

Magda Szabó je ena najpomembnejših osebnosti madžarske književnosti 20. stoletja, njene uspehe bi lahko naštevali za nedoločen čas. Ob 17-letnici njene smrti smo izbrali 17 citatov, preko katerih lahko pisateljico bolje spoznate.

„Jokala sem od veselja, od veselja do lepote, od prepoznavanja vrednosti besed, od tega, da se lahko nekaj pove na ta način, da se lahko zapre v knjigo in izrazi neizrekljiv.” – Citat iz knjige Ókút

„Nikoli se nisem bal staranja ali smrti: kar se je začelo, se enkrat konča. Kar me je presenetilo, je bilo sladko in božajoče spoznanje: staranje mi samo daje. In kako mi otežuje gibanje v mislih? Komajda je pomembno, da ima spokojni mir, s katerim se človek sooči sam s seboj namesto z ogledalom.” – Citat iz knjige Megmaradt Szobotkának

„Odkar sem živ, imam to lastnost, da si lahko predstavljam karkoli tako močno, da to vidim, zaznavam, doživljam. Ko sem bil majhen otrok, mi je mama drgnila zmrznjene noge v sobi, ogreti na šestindvajset stopinj, in ni mogla razumeti, kaj bi lahko bilo narobe z mano, v tesnobo mi je pod roko zataknila tudi termometer, seveda ni kazala vročine. Revežu nisem povedala, da ni nevarnosti, samo igrala sem se, igrala sem, da sem uboga sirota, nimam stanovanja, družine in skrivam se zunaj v zasneženem gozdu. Peč je bila poleg moje postelje, zobje pa so mi šklepetali. Domišljija je močna, močnejša od resničnosti.” – Citat iz knjige Zeusz küszöbén

„Nisem prižgal sveče za svojo mamo. Luči ni mogoče osvetliti.” – Citat iz knjige Régimódi történet

„Moj oče in mama sta bila dva pravljična trsta, upognila sta se le, ko so bila tla trdna, ko veter ni pihal, in na tresočih se tleh, v obdobjih katastrof in resničnih nevarnosti, stala sta neomajna kot gore.” – Citat iz knjige Ókút

„Moja sladka babica! Vedno si bil res dober do mene (…). Nikoli se ti nisem z ničemer zahvalil. Hvaležnost mi je bila, da sem se te vedno bolj oklepala, te preplavila sama s sabo, ti blokirala vse poti. Kamorkoli si se obrnila, si me našla, jaz pa sem si predstavljala, da je to ljubezen. Nisem te pustil živeti iz vsake naklonjenosti (…). Pojdi, svoboden si! Nikoli več ne bom pomislil, da imam nekoga rad, če ga naredim za ujetnika s seboj, če ga potegnem kot kakšen kos.” – Citat iz knjige Álarcosbál

„Odkar zagotovo vem, da sem otrok (…), se vsi pogovarjajo z mano kot odrasli!” – Citat iz knjige Abigél

„Nikoli si nisem mislil, da obstaja kaj takega, smejal sem se tistemu, ki je napisal ali trdil, da lahko pride trenutek v življenju, ko se svet za delček sekunde neha vrteti, in nenadoma se vse – spremeni z mano, potem se je to zgodilo. Samo stala sem tam in ga gledala; in vse moje celice so rekle, vse življenje sem čakala na tega človeka, zaradi njega sem zmotila Z., blokirala poročne predloge, poslala nazaj G. poročni prstan, rojena sem zavoljo te neznanke, to je opravičilo nekoga, ki je prišel v moj svet.” – Citat iz knjige Megmaradt Szobotkának

„Postala si tako eno z mojim življenjem, da bi bil brez tebe popolnoma nemočen, brez pojma, hrom. Vsemu daješ smisel in pomen. Včasih si niti ne upam pomisliti, kako zelo te ljubim.” – Citat iz knjige Nyusziék

„Če umrem jaz, umreš ti, je tako gotovo, da mi ob tem sploh ni treba napisati analogije.” – Citat iz knjige Bunny’s

„Svet je tako lep, da je biti človek vse večja odgovornost.” – Citat iz knjige Hullámok kergetése

„Danes je ponedeljek in prihaja torek. Si ne predstavljate, da ima torek nekaj opraviti s ponedeljkom? Veter se tudi obrača. Vedno si lahko malo žalosten. Če ne sebe, zaradi nekoga drugega. Toda zaupanje v življenje! Dobil si ga z razlogom.” – Citat iz knjige Megmaradt Szobotkának

„Naučite se, da dokler živite, še ni prepozno.” – Citat iz knjige Hullámok kergetése

„Ni pametno, da si zaželimo ves svet, ni pametno in ni vredno, saj je svet lahko samo druga oseba, v drugi osebi.” – Citat iz knjige Az ajtó című

„V človekovem življenju so trenutki, ko (…) začuti, da bo od te sekunde naprej nekaj drugače. Ne more vedno natančno sklepati, v kakšnem obsegu, v kakšnem obsegu in kje bo to nekaj vplivalo na njegove prihodnje dni v prihodnosti, ampak da se mu je zgodilo nekaj, kar je povzročilo, da se je ta določen „od zdaj naprej zgodil drugače, je nedvomno.” – Citat Iz knjige Az ajtó című

„Kot da je na zemlji nekaj bolj vznemirljivega kot popraviti, kar je zlomljeno, ali postaviti zlomljene koščke na njihovo mesto, tako da je vse skupaj spet nedotaknjeno.” – Citat iz knjige Az ajtó

„Ne žalujte za uničenim, ne žalujte! Kar pride, je novo, kar je neznano, vedeti morate tudi.” – Vir: Citatum