Károly Nyári se na praznično sezono pripravlja z intimnim božičnim koncertom

Károly Nyári bo letos že sedemnajstič očaral občinstvo s svojim tradicionalnim budimpeštanskim božičnim koncertom. Praznični koncert bo 27. decembra 2024 s pričetkom ob 19. uri v Kongresnem centru v Budimpešti.

Károly Nyári bo s pravim družinskim koncertom proslavil ljubeče trenutke in intimno čarobnost božiča. Na večeru bodo na sporedu najlepše uspešnice umetnikove kariere in intimne božične melodije v izvedbi njegovega lastnega Budimpeštanskega jazzovskega simfoničnega orkestra.

Posebnost koncerta bo tudi to, da bodo na njem nastopile prave družine, saj bosta k nastopu povabljeni umetnikovi hčerki Aliz in Edit Nyári. Na večeru bodo nastopili tudi številni najbolj znani družinski umetniki, ki bodo občinstvu zagotovili posebno glasbeno doživetje. Poleg edinstvenih nastopov bo ekskluzivni slavnostni koncert Károlyja Nyárija zaradi čudovite kulise še bolj vznemirljiv in nepozaben.