Japonsko vzdušje v Budimpešti: 5+1 mest v mestu, kjer lahko doživite čarobnost vzhoda

Odkrijte z nami skrite bisere Budimpešte, kjer dežela vzhajajočega sonca zaživi! Japonska kulinarika, kultura in mir vas čakajo na posebnih prizoriščih in dogodkih v mestu, pri čemer vam sploh ni treba zapustiti prestolnice!

Japonski vrt na otoku Margaret

Japonski vrt Margitsziget je pravi biser mesta, ki obljublja mir in duhovno pomladitev, le streljaj od živahnih obal Bude in Pešte. Osrednji del japonskega vrta je niz ribnikov, ki jih obdajajo želve, ki se grejejo v poznojesenskem soncu, našli pa boste tudi grmičevje, praproti, lokvanje, kamnite svetilke in celo bonsaje! Vrt je zasnoval György Magyar, nekdanji glavni vrtnar otoka Margaret, ki je na prelomu iz 19. v 20. stoletje ustvaril pravo zanimivost, katere vijugaste poti in vabljive klopi vas še vedno popeljejo na Japonsko.

1138 Budimpešta, Schulek Frigyes sétány

Trgovina s čajem Zhao Zhou

V mirni čajnici Zhao Zhou Tea Shop, ki se ponaša z izjemnim strokovnim znanjem in prijaznostjo, boste le streljaj stran od trga Clark Adam Square. Sredi vrveža v središču mesta se je lepo za trenutek ustaviti in se napolniti z energijo v mirnem okolju, čajnica, poimenovana po slavnem mojstru zena, pa ponuja vse potrebno. Čajarna Buda ne ponuja le fantastičnih okusov, temveč tudi visokokakovostne čaje, vključno s priljubljeno japonsko čajno specialiteto matcha, kjer je izkušnja pitja čaja brez pretiravanja dvignjena na novo raven. Tudi če niste ljubitelj čaja, boste v Zhao Zhou v hipu postali njegov ljubitelj.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 5.

Muzej azijske umetnosti Hopp Ferenc

Za ljubitelje japonske kulture je obisk Muzeja azijske umetnosti Ferenca Hoppa na Andrássyjevi cesti z mirnimi vrtovi, bujnim zelenjem, orientalskimi skulpturami in grandioznimi luninimi vrati nujen. Muzej je svoja vrata odprl leta 1923 z zasebno zbirko približno 4.000 predmetov madžarskega zbiratelja umetnosti moravskega rodu Ferenca Hoppa, ki zdaj z več deset tisoč umetniškimi deli združuje kulture Kitajske, Japonske, Indije, Koreje, Mongolije, Nepala, Tibeta in jugovzhodne Azije. Poleg razstave lahko obiskovalci uživajo v pristnem japonskem čajnem obredu, vrt pa je brezplačno dostopen vsak dan razen ponedeljka in torka.

1062 Budimpešta, Andrássy út 103.

HACHI Budimpešta

Najnovejša japonska restavracija v Budimpešti, HACHI, se je to jesen odprla na ulici Október 6. v središču mesta. Restavracija, poimenovana po hišni številki 8 (v japonščini hachi), vas s svojo čisto notranjostjo in pohištvom iz naravnega lesa vabi na kosilo v službi ali na priložnostno večerjo. Na meniju je večina vodilnih jedi japonske kuhinje, vključno z ramenom, katsudonom (japonsko ocvrto meso), domačim udonom, gyozo, saké in japonskim pivom. Tudi sladice ne smete zamuditi, saj se je kremni matcha tiramisu že izkazal za priljubljenega.

1051 Budimpešta, Október 6. utca 8.

Japonski anime v kinu Bem: Deček in siva čaplja

The Boy and the Grey Heron, novi anime ustvarjalca filma Chihiro in Ghostland, je leta 2024 prejel 35 različnih nagrad, med njimi tudi oskarja. Mijazakijev najbolj osebni film doslej si lahko zdaj ogledate le na velikem platnu v kinu Bem, naslednjič 10. novembra. Ne zamudite!

+1 Onsen v termalnih in doživljajskih termah Acqua Land (Ráckeve)

Pustite Budimpešto za seboj, vendar lahko po kratki enourni vožnji spoznate tradicionalno japonsko kopališko kulturo. Kopalk vam ni treba pustiti doma, tako kot pri obisku pravega onsena, vendar vam v kraju Acqua Land v Ráckeve še vedno uspe pričarati vzdušje japonskih kopališč. Konec oktobra so odprli nov doživljajski bazen v japonskem slogu, s čimer se je število zunanjih masažnih kadi povečalo na tri. V kombinaciji s sproščujočo savno se obeta resnično poživljajoče jesensko-zimsko doživetje!

2300 Ráckeve, Strand utca 4.