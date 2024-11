4 odlični belgijski lokali v Budimpešti za pristno pivsko izkušnjo

Belgija je znana po svoji pivski kulturi in na srečo je v Budimpešti več lokalov, ki ponujajo pristno belgijsko pivsko izkušnjo. V tem članku vam predstavljamo štiri edinstvene pivnice, kjer lahko doživite bogate okuse belgijskih piv.

Pater Marcus Belgian Abbey Pub and Restaurant

Pivnica in restavracija Pater Marcus Belgian Abbey Pub and Restaurant po svoji zasnovi res spominja na pravo opatijo. Vhod z neonskim križem in oznakami nakazuje, da boste vstopili v poseben prostor, kar še poudarijo visoki stoli z visokimi naslonjali in lepo izdelane mize v notranjosti. V takem okolju je še posebej dobrodošla pinta hladnega belgijskega piva, ki ga je na voljo veliko. Ko izberete pijačo, potrebujete le še okusen obrok, ki ga lahko spremljate v razstavni kuhinji lokala.

1011 Budimpešta, Apor Péter utca 1.

Snaps Belga Söröző

Snaps Belga Söröző je eden od skritih draguljev v Budimpešti, kjer obiskovalce čakajo prave belgijske pivske specialitete. Prijetna in domača notranjost vas očara že ob vstopu, saj leseno pohištvo in tople luči ustvarjajo popoln ambient za pivo. Na meniju je na voljo vrsta belgijskih klasičnih, trapističnih in opatijskih piv, ki so skrbno izbrana, da bi vsak gost našel svoj najljubši okus. Posebnost pivovarne Snaps je, da poleg piv postrežejo tudi jedi, ki jih navdihuje belgijska kuhinja, kar obiskovalcem omogoča kompleksno in pristno gastronomsko izkušnjo. Idealna izbira za druženje s prijatelji ali sproščen večer za ljubitelje belgijske kulture.

1077 Budimpešta, Király utca 95.

Belga Söröző Henri

Belga Söröző Henri, ki se nahaja v središču mesta, je pravi raj za vse ljubitelje piva. Lokal, ki slovi po pristnih belgijskih pivih, je poseben zaradi več deset belgijskih piv, vključno s klasičnimi, kot so Trappist, Duvel in Chimay, ki so skrbno izbrana za njegove goste. Notranjost ima prijetno, celo rustikalno vzdušje belgijskega puba, ki je kot nalašč za srečanja prijateljev ali prijeten večer ob pivu. Na jedilniku so tradicionalne belgijske jedi, kot so školjke v pivu in ocvrt krompirček. Če želite doživeti delček belgijske kulture, je Henri idealna izbira!

1011 Budimpešta, Bem rakpart 12.

PORT beer&food

PORT beer&food je eden najbolj elegantnih pivskih barov v Budimpešti, ki je popolno stičišče belgijskih piv in sodobne gastronomije. Zaradi čistega, a prijaznega dizajna je hitro postal priljubljena destinacija za ljubitelje piva. Na meniju pijač so na voljo različna belgijska piva, od močnih trapistov in opatij do osvežilnih sadnih različic, tako da lahko vsak okus najde nekaj zase. Posebnost PORT-a je meni, ki okuse piv dopolnjuje z inovativnimi jedmi in obiskovalcem omogoča edinstveno doživetje okusa. Popoln kraj za večer v dobrem vzdušju, kjer bodo tako ljubitelji belgijskega piva kot ljubitelji dobrih grižljajev našli, kar iščejo.

1011 Budimpešta, Halász utca 1.