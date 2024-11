11 retro in vintage sejmov v Budimpešti in okolici za jesensko iskanje zaklada

V novembru, predzadnjem mesecu v letu, nas ni brez bolšjih sejmov, bolšjih sejmov, vintage in retro zakladov, polnih zakladov. Poglejmo, kje med starodobniki se bo splačalo iskati ta mesec!

Bolšji sejem ulice Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Patina več kot dve desetletji starega bolšjega sejma na ulici Bakancsos še danes ni izginila: je stalna vikend lokacija prodajalcev in kupcev, kjer se lahko naberejo boljši od najboljših zakladov, ki so nekoč počivali na podstrešjih. zamenjati roke. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Zsibvásár Buda (vsako soboto in nedeljo)

Na stežaj odprta vrata Buda Zsibvásár vsako soboto in nedeljo pričakujejo navdušene lovce na zaklade, ki se lahko pripeljejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom ali če imate nekaj iz preteklosti, kar vam srce poželi, je vredno dopoldne posvetiti temeljitemu raziskovanju.

Vereški bolšji sejem | Veresegyház (3. november 2024)

3. novembra bo glavna ulica Veresegyház ponovno v središču pozornosti, v prvih dneh še vedno sončnega novembra pa bo zaživela s kavalkado bolšjih sejmov. Tudi to nedeljo bodo na ulicah vrste tržnega blaga, starin, zakladov, ki čakajo na nov dom, knjig in kdo ve koliko dragocenosti, ki bodo na mizah in rjuhah postavljene ena za drugo!

Bolšji sejem | Kulturni center Marczibányi Square (9. november 2024)

Navdušeni lovci na zaklade bodo 9. novembra dobrodošli v kulturnem centru Marczibányi tér z izmenjavo plošč v kombinaciji z bolšjim sejmom. Bolšji sejem v Marcziju je ponovno odličen program za vse tiste, ki želite soboto preživeti v iskanju med starimi zakladi in iskanju hroščev.

Sejem skupnosti garderobe | ELTE Gömb Aula (9. 17. november 2024)

Novembra se bo Gardrób Közösségi Fásár tokrat dvakrat preselil v dvorano ELTE Gömb. Če bi se radi naravnali na hladnejše vreme, zimo in kupili najbolj vroča oblačila in dodatke sezone, ne zamudite priložnosti 9. ali 17. novembra!

Garažna razprodaja na Tržnici | Soseska tržnica Budafoki (9. in 30. november 2024)

Novembra se tržnica sosedov Budafoki dvakrat napolni z običajnimi zakladi garažnega sejma. 9. in 30. novembra se bo med 9. in 13. uro splačalo odpraviti proti tržnici Budafoki, kjer vas bodo čakali pravi zakladi!

Bolšji sejem | Pravljični vrt, otok Molnár (10. november 2024)

V Pravljičnem vrtu otoka Molnár v Soroksárju bo 10. novembra vse v znamenju iskanja novega doma za stare zaklade. Zato ne zamudite vzdušja na bolšjem sejmu, iskanja zaklada, barantanja in vrnitve domov s starimi zakladi v torbah.

Wekerlei bolšji sejem in obrtni sejem | Wekerlei Kispiac (10. november 2024)

Novembra prihaja tudi Wekerle bolšji sejem in rokodelski sejem. 10. v mesecu vam ne bo treba manjkati vrveža, saj lahko med 9. in 13. uro brskate po knjigah, igračah, kuhinjskih pripomočkih, oblačilih, nakitu in redkih zakladih.

Sejem starin in bolšji trg v Szentendreju | Tržni trg Szentendre (17. november 2024)

Na obrežju potoka Bükkös v Szentendreju, prekritem s pisanim jesenskim listjem, bo 17. novembra običajen sejem starin in bolšji sejem, kjer boste ponovno lahko izbirali med še lepšimi izdelki, ročnimi izdelki in starinami.

Bolšji sejem Terézváros | Hunyadijev trg (17. november 2024)

Bolšji sejem v Terézvárosu 17. novembra vabi na jesenski lov na zaklad na trgu Hunyadi. Na zasluženo priljubljenem bolšjem sejmu bodo mize znova polne zakladov in drobnarij, gospodinjskih pripomočkov, ki čakajo na nov dom, in kakovostnih lim-lomov.

Trg vintage mode | Tržna dvorana na trgu Klauzál (17. november 2024)

V Klauzál tér Vásárcsarnok boste 17. novembra med 10. in 15. uro imeli priložnost odkriti enega najbolj razburljivih sejmov garderobe v prestolnici. Če želite svojo garderobo posodobiti s posebnimi in unikatnimi kosi, na trajnosten način, potem se ta dan odpravite v središče mesta!