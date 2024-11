Strašljive hiše v Budimpešti: 4 vznemirljive stavbe z zgodovino, ki vas bodo prestrašile za noč čarovnic

Skupaj z nami odkrijte zgodovino in trenutno stanje štirih kultnih, a nezasluženo zanemarjenih stavb v prestolnici!

Lipótmező

Čeprav je za parlamentom druga največja stavba v državi, OPNI, bolj znana kot Lipótmező, že skoraj dve desetletji sameva. Štirinadstropna stavba z romanskimi, gotskimi in mavrskimi vplivi, odprta leta 1868, je bila zgrajena po naročilu Józsefa Ferenca, zasnoval pa jo je inženir Lajos Zettl. V času svojega največjega razcveta je zagotavljala sodobno oskrbo za 500 bolnikov, katerih zdravljenje so med drugim podpirali plavalni bazen, zimski vrt in gledališče. Zavod je svoja vrata zaprl leta 2007 po približno 139 letih delovanja, in čeprav so minila že štiri leta, odkar je vlada napovedala, da bo leta 2020 kompleks spremenila v elitno srednjo šolo z internatom, načrti še vedno niso pripravljeni.

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.

Hiša v Rimu

Nekdanja loža KGM izstopa od drugih hiš duhov na bregovih reke Romanje s svojo edinstveno, ukrivljeno in perforirano fasado. Armiranobetonsko prenočišče in čolnarno, ki jo je v poenostavljenem modernem slogu zasnoval Lóránt Sebestyén, so odprli leta 1934, nazadnje pa je bila zgrajena kot počitniško naselje za ministrstvo za premog in strojništvo. Devetdeset let star hotel, znan tudi pod imenom Sajtház, je s svojimi majhnimi sobami s panoramskim razgledom na Donavo spodbujal goste k bivanju na prostem, ki so se lahko sproščali na sončni terasi z ravno streho med dvema ploskvama. Zlata doba se je končala, ko je bilo kopanje na Donavi leta 1973 prepovedano, zadnji žebelj v krsto pa je bila sprememba režima. Zdi se, da stavbo držijo skupaj le še grafiti na stenah; ne bi smeli čakati, da se zruši.

1039 Budimpešta, Kossuth Lajos Holiday Beach 40.

Dreherjeva vila

To neoklasicistično stavbo, ki se nahaja v središču mesta Kőbánya, je zasnoval Károly Hild. Odvetnik József Havas je hišo, zgrajeno leta 1856, potreboval v bližini svoje tovarne konjaka Distillier Fabrik, ki je bila istega leta odprta na sosednji parceli. Kmalu zatem je obe parceli dobil pivovar Jakab Perlmutter, leta 1862 pa Antal Dreher, ki je na tem mestu kmalu ustanovil pivovarno evropskega slovesa.

Zaradi finančnega uspeha sta hišo najprej povečala Frigyes Feszl in nato József Hubert, pri čemer je ostala zvesta Hildini prvotni viziji. Po drugi svetovni vojni je vila prešla v roke države, njeno stanje pa se je hitro poslabšalo in od padca komunizma je prazna. Občina jo enkrat na leto odpre za obiskovalce, njen vrt, znan kot park Čajkovskega, pa je še vedno priljubljeno rekreacijsko območje.

1105 Budimpešta, Bánya utca 37.

Zdravilišče Rác

Čeprav zgodovina zdravilišča Rác Spa sega v čas turške okupacije, so njegove vode uporabljali že naši predniki v času vladavine kralja Matije: pokrit prehod je vodil plemiče, ki se je želelo okrevati, iz palače do izvirov ob vznožju hriba Gellért. Leta 1572 zgrajena stavba Kücsük ilidzse (”mala kopel“) z osrednjo osmerokotno dvorano s kupolo je nepoškodovana preživela ponovno zavzetje Bude leta 1686, nato pa je dolgo služila kot hlevi in skladišča, preden je Miklós Ybl med letoma 1864 in 1870 zasnoval novo krilo.

Stavba, ki je bila močno poškodovana v drugi svetovni vojni, je bila sredi šestdesetih let 20. stoletja obnovljena, nekaj delov, ki jih je bilo mogoče rešiti, pa je bilo porušenih. Na prelomu tisočletja je bila posodobitev kompleksa upravičena: leta 2010 je bila končana z nagrado ICOMOS nagrajena rekonstrukcija, ki je vključevala predhodno porušene pisarne Ybl in povsem nov hotel – le da je bil v naslednjem desetletju in pol ustavljen zaradi pravnega spora. Vendar je vstajenje tik pred vrati: če bo šlo vse po sreči, bodo prihodnje leto končno ponovno odprli ene najstarejših budimpeštanskih zdravilišč!

1013 Budimpešta, Hadnagy utca 8-10.