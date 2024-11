Najboljši filmi leta 2024: 16 grozljivk za dober strah za noč čarovnic

Bliža se noč čarovnic, zato smo zbrali najboljše grozljivke leta 2024. Pazite, nekaj med njimi ima 18 obročev!

Speak No Evil (v kinematografih)

Film govori o vikendu, ko se družina odpravi na počitnice v idilično podeželsko hišo, vendar se sanjske počitnice kmalu spremenijo v psihološko nočno moro.

Trap (Max)

Oče svojo najstniško hčerko pelje na koncert. Za hčerko je to večni spomin, za očeta pa nekaj prijetnih ur z otrokom. Je to vse? Nikakor. Na stadionu je namreč Mesar, dolgo iskani serijski morilec, ki je vedno pred policisti. FBI ve zanj. Stavbo so obkolili, povsod imajo kamere in odločeni so, da nihče ne bo odšel brez temeljitega pregleda. Past je zaprta. Mesar je znotraj. Z nekaj deset tisoč najstnicami in njihovimi starši.

Lisa Frankenstein

Film govori o nerazumljeni najstnici in njenem srednješolskem ljubimcu, ki je po naključju privlačno truplo. Potem ko deček v vrsti strašljivo grozljivih okoliščin oživi, se par odpravi na morilsko potovanje, da bi našel ljubezen, srečo in nekaj manjkajočih delov telesa.

Smile Deluxe (v kinematografih)

Medtem ko se pop zvezdnica Skye Riley pripravlja na novo svetovno turnejo, doživlja vse bolj grozljive in nerazložljive dogodke. Ko se grozote stopnjujejo in jo bremeni slava, se je prisiljena soočiti s svojo temačno preteklostjo, kar je edini način, da ponovno prevzame nadzor nad svojim življenjem, preden se to sprevrže v kaos.

Ko zlo preži

Dva brata v revni družinski hiši najdeta človeka, ki ga je obsedel demon. Izganjalec je bil pred obredom skrivnostno ubit, demon pa naj bi se rodil iz moževega telesa. Brata se skušata znebiti telesa, ki je izkrivljeno do neprepoznavnosti, vendar ju demonova moč spremlja tudi brez fizične prisotnosti.

The Watchers (Max)

Ne morete jih videti. Oni vidijo vse. Nekje na zahodu Irske se Mina izgubi v prostranem, slabo označenem gozdu. Njen avto se pokvari, ne ve, kje je. Z nekaj sreče najde armiranobetonski bunker, kjer se lahko začasno skrije. Sreča? Začetek najbolj smešnih dni v njegovem življenju. Za njim se namreč zaloputnejo železna vrata. In ni izhoda. Le trije neznanci, ki so prav tako ujeti v tej nenavadni stavbi. In ogromno zrcalno okno – zdi se, kot da so jih postavili v velikansko izložbo.

Beetlejuice Beetlejuice (v kinematografih)

Družino doleti tragedija, zato se tri generacije Deetzov vrnejo domov v svoj dolgo zapuščeni dom v reki Winter. Lydia se vsa ta leta ni mogla otresti spomina na strašljivo čudaškega Beetlejuica, zato jo zajame panika, ko njena neobvladljiva najstniška hči na podstrešju najde skrivnostno maketo majhnega mesta, ki pa odpira portal v posmrtno življenje in ga po nesreči odpre.

Jezero Caddo (Max)

Na močvirju jezera Caddo izgine osemletna deklica, kar sproži niz nenavadnih dogodkov, ki pripeljejo do desetletja stare skrivnosti.

Alien: Romulus (v kinematografih)

Skupina mladih vesoljskih kolonistov se med raziskovanjem skritih kotičkov zapuščene vesoljske postaje sooči z najbolj strašljivo obliko življenja v vesolju.

The Substance (v kinematografih)

Se bojite, da vas bo nasledil nekdo, ki je mlajši, lepši in privlačnejši od vas? Brez skrbi, ta droga bo vse spremenila! V tej novi telesni grozljivki Demi Moore igra starajočo se zvezdnico, ki s pomočjo prepovedane droge ustvari mlajšo različico sebe.

Longlegs – Nočna mora

Leeju Harkerju , mlademu in nadarjenemu agentu FBI, dodelijo nerešen primer serijskega morilca. Ko se preiskava z nizom okultnih namigov vse bolj zapleta, Harker spozna, da je morda osebno povezan z morilcem, zato mora hitro ukrepati, da bi preprečil novo krvavo kopel.

Abigail

Otroci so včasih tako grozni. Ko skupina nerodnih kriminalcev ugrabi 12-letno balerino, hčerko vplivnega predstavnika podzemlja, morajo za 50 milijonov dolarjev odkupnine le eno noč paziti nanjo. Toda v zapuščenem dvorcu začnejo ugrabitelji drug za drugim izginjati, njihova groza pa se še okrepi, ko ugotovijo, da ne gre za navadnega otroka.

Jutri bom umrl (premiera: 7. november 2024)

Noseča Irma se umakne v njihovo počitniško hišo sredi gozda. Prevzamejo jo nenavadne misli: čuti, da bo naslednji dan umrla. Datum sovpada z datumom smrti njene matere – umrla je na svoj 34. rojstni dan. Irma ob prihajajoči obletnici ne želi biti sama, zato povabi svojo polsestro in najboljšo prijateljico, da ostaneta z njo. Toda sledi vse več nepojasnjenih dogodkov in ne zdi se več tako vročično, da se bo Irmi nekaj zgodilo.

Oddity (premiera 21. novembra 2024)

Glavni junak zgodbe je slepi medij, čigar brat dvojček je bil umorjen leto prej. Njen mož si hitro najde novo dekle, ki živi v hiši, kjer se je zgodil umor. Jasnovidka ima v lasti trgovino s starinami, v kateri ima vsak predmet svojo zgodbo. V njihovi družinski zbirki je tudi lesena lutka v naravni velikosti, s katero skuša slepa ženska ugotoviti, kdo je ubil njenega brata.

Heretic (21. november 2024)

Dva mlada misijonarja morata dokazati svojo vero, ko nekega dne potrkata na napačna vrata. Pozdravi ju zlobni gospod Reed in ju s strašno in smrtonosno igro mačke in miši zvabi v past.

Terrifier 3 (28. november 2024)

Prebivalci okrožja Miles mirno spijo in čakajo na božič, ko se pojavi klovn Klovn in sproži kaos in pekel.