6 brezplačnih in poceni programov na prostem za družine v Budimpešti to jesen

V jesenskih mesecih družine v Budimpešti čakajo številni brezplačni ali cenovno ugodni programi na prostem. Odkrijte najlepše parke v mestu, udeležite se razburljivih sprehodov, udeležite se brezplačnih dogodkov ali skupaj preizkusite različne športe na prostem!

Igrišče na višini: igrišče Gellert Hill s tobogani

Na griču Gellért, ob promenadi Dezső Szabó, otroke čaka pravo igrišče. Sodobno igrišče, ki je v zelenem okolju prenovljeno leta 2017, se ponaša s številnimi tobogani, med katerimi so dolgi, kratki, vijugasti, dvojni in cevni. Poleg tega varno, gumirano pobočje, gugalnica, gugalnica, trampolin, razgledni stolp in mize za piknik čakajo tako mlade kot starejše.

Jesenski piknik: Jez Kopaszi

BudaPart, ki velja za najnovejšo urbano četrt prestolnice, in njen cenjeni jez Kopaszi čakata tiste, ki si želijo napolniti baterije ob vodi z nešteto oblikami rekreacije. Vodna gladina, ki meji na jez tako z desne kot z leve strani, nad vodo nagnjena drevesa so odlična priložnost za pobeg iz mesta, kot za intimen piknik. Piknik bi morali načrtovati za konec dneva, če želimo uživati v čudovitem razgledu v zadnji svetlobi zahajajočega sonca. Manjkajo le okusni prigrizki!

Zbirka jesenskega listja in kostanja: Margitsziget

Jesensko listje in kostanji na Margitszigetu ponujajo odlično priložnost za družinsko srečanje. Po raziskovanju okolja lahko preživite čas z otroki na sodobnih otoških igriščih ali se celo sprehodite do Donave, kjer se lahko pognetete s kamni in opazujete vsakdanje življenje lokalnih vrst ptic. Da ne omenjam kočije s kolesi ali znane glasbene fontane Margitsziget, ki je neverjetno

veliko doživetje za vse majhne otroke.

Iskanje mini kipov in jesenski sprehod: park Millenáris pred kratkim je Mihály Kolodko Budimpeštane razveselil še z enim delom. Mini kip II. Prikazuje kraljico Elizabeto, ki maha, medtem ko stoji na podmornici. Seveda se je marsikdo spraševal, kakšna je povezava med plovilom in kraljico. Na to obstaja zelo jasen odgovor: podmornica se nanaša na pesem Yellow Submarine skupine The Beatles, saj so bili člani britanske zasedbe 26. oktobra 1965 v Buckinghamski palači odlikovani z Redom britanskega imperija. In kje lahko najdemo kip? Predvidoma bi morali delo iskati na vogalu stavbe Millenáris Park B, kjer se lahko medtem prijetno sprehajate.

Sprehod v naravi s slastnimi prigrizki: Normafa Rétes brez dvoma je ena najbolj znanih dobrot Normafe rétés, ki je tam na voljo že mnogo, mnogo let, ki se je pred dobrima dvema letoma preselil na novo lokacijo. V senci dreves, tako kot v pravljicah, lahko izbirate med tremi možnostmi, a na srečo ne izključno, tako da lahko na vrhu gore okusite ponudbo vseh treh paviljonov enega za drugim. Normafa Rétes preliva stare, znane in poznane, tradicionalne okuse v rétes, preoblečene v novo preobleko, s kar nekaj mladostnega elana.

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Spoznavanje narave: Budakeszi Wildlife Park

Le 20 minut od središča Budimpešte vas čakajo živalske dogodivščine Budakeszi Wildlife Park, ki ne vključujejo samo živalskega vrta, igrišč in predstav o hranjenju, ampak se lahko preizkusite tudi v nočnih ogledih, v pustolovskem parku in tudi pri igri pobega. V parku živi več kot 50 vrst živali, od gracioznih jelenov damjakov in zvitih risov do domačih živali, ki živijo na nenehno živahnem kmečkem dvorišču. Budakeszi Wildlife Park lahko obiščete vse dni v tednu med 9. in 16. uro, vendar velja spomniti, da sta oba živalska vrta ob ponedeljkih zaprta.

2092 Budakeszi, ur. 0210/12