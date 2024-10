Največji sejem sodobne umetnosti v Budimpešti vas čaka s posebnimi doživljajskimi programi

Na največjem sejmu sodobne likovne umetnosti v Srednji in Vzhodni Evropi Art Market v Budimpešti se bo med 17. in 20. oktobrom 2024 predstavilo približno 100 razstavljavcev iz 30 držav.

Poleg razstavnega materiala, ki predstavlja na tisoče umetniških del, najbogatejšo likovno ponudbo na Madžarskem, Art Market Budapest pričakuje javnost z več kot 50 spremljevalnimi programi, vključno s pomembnimi dogodki, kot je Art Photo Budapest, edini mednarodni sejem fotografske umetnosti v Srednja in Vzhodna Evropa, mednarodna konferenca Inside Art ali park skulptur sCulture.

Izražena ambicija Art Market Budimpešte in tudi ena njegovih glavnih atrakcij je, da poleg umetnikov, ki so stalno na voljo na domačem umetniškem trgu, posebno pozornost usmerja v kakovostne, a manj znane umetnike in umetniška dela, da bi tako obiskovalcem posebno izkušnjo in razširitev občinstva.

Pester program na jesenskem sejmu Art Market Budapest

Organizatorji tudi tokrat pripravljajo razstavno gradivo in programe, ki obiskovalcem zagotavljajo nepozabno in zabavno izkušnjo. Hkrati usmerjajo pozornost na mednarodne procese in pojave, ki vzbujajo zanimanje poznavalcev umetnosti in so lahko dobri zgledi in vzorniki tudi domačim umetnikom.

Tako je mesto umetnosti v kontekstu razvoja nepremičnin in grajenega okolja deležno posebne pozornosti. Strokovno srečanje pod naslovom Gradimo na umetnosti ustvarja priložnost za srečanje z umetnostjo za oblikovalce, arhitekte in akterje nepremičninskega ekosistema.

Med zgradbami Millenáris bo ustvarjen spektakularen park skulptur, ki bo ponazarjal vpliv in bogastvo umetnosti, ki se pojavlja v javnih prostorih. Kot posebej vznemirljiv in strokovno relevanten element razstavnega doživetja v razstavnih prostorih dobiva vidno vlogo tudi razmerje med likovno umetnostjo in oblikovanjem, vse bolj spektakularen preplet obeh ustvarjalnih področij.

Osredotočite se na fotografijo

Fotografija bo ponovno pomembna sestavina Art Market Budapest. Po prepričanju organizatorjev je fotografija eden od stebrov kulturne podobe države, fotografski del sejma pa krepi položaj Madžarske v mednarodnem fotografskem življenju kot edinega mednarodnega fotografskega sejma v srednji in vzhodni Evropi.

Letošnja Art Market Budapest praznuje 130. obletnico rojstva Andréja Kertésza z udeležbo domačih in mednarodnih akterjev.

Več informacij: amb.hu