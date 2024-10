Eden najnovejših barov v Budimpešti za sprostitev ob koncu dneva in za zasebne dogodke

Bi bila nova lokacija dobra za večerni sestanek ali pa ste iskali lokacijo za poslovno zabavo ob koncu leta, družinsko ali prijateljsko srečanje? Ponos hotela TRIBE Budapest Stadium, Cloud IX, bar na strehi v središču prestolnice, se nahaja v 9. nadstropju hotela IX. okrožje.

Poseben bar nad mestom

Cloud IX je mladosten, moderen in ekstravaganten sky bar, ki je lahko odlična lokacija za družbene, prijateljske ali celo družinske dogodke. Lokal je v celoti pokrit, a ga je mogoče odpreti, vanje pa lahko na pijačo ali dve in razburljive prigrizke pride kdorkoli, ne le gostje hotela.

Skybar je možno najeti v celoti ali delno. Poleg vsega tega ponujajo kvalitetno gostinsko ponudbo, so odprti za različne ideje, mimogrede pa goste pričaka čudovita panorama.

Cloud IX, ki sprejme do 100 ljudi, je lahko idealno prizorišče za dogajanje v prihajajočem prazničnem času, saj vsakogar pričakajo s posebnim menijem in pijačo, ki poskrbijo, da se gostje počutijo res brez oblakov.

Lokacija je psom prijazna in brez ovir, tako da je vsem udobno. Visoke mize, mehke zofe in gugalni stoli zagotavljajo popolno sprostitev ob uživanju v elegantni notranjosti in čudovitem razgledu na mesto.

Popolno prizorišče dogodkov

Zaradi odpljive strešne konstrukcije Cloud IX Skybara je mogoče programe organizirati tudi pod milim nebom, po potrebi pa lahko streho zapremo, tako da vreme ne vpliva na načrte. Njihove strokovne storitve zagotavljajo, da je vsak dogodek personaliziran in izveden na najvišji ravni.

Ko je del prostora oddan v najem za prizorišče zasebnih dogodkov, je Cloud IX odprt za vsakogar in sprejema goste vsak dan od 18. ure dalje, vključno s hotelskimi gosti. Tisti, ki pridejo sem, lahko izbirajo med posebnim izborom značilnih koktajlov, ki je resnično edinstven zaradi 13 vrst gin tonika in slastnih prigrizkov. Poleg tega obiskovalce pričaka odlična izbira vina in šampanjca.

Za dogodke lahko do 100 ljudi uživa v slogu, kakovosti, vzdušju in fantastičnem razgledu na Cloud IX, zaradi česar je idealno prizorišče za stoječe sprejeme, team buildinge ter družinska in prijateljska srečanja. Praznujte zadnje tedne in dneve v letu med oblaki! Za rezervacije in več informacij obiščite njihovo Facebook stran!