Prihaja najljubši jesenski gastronomski festival: tri dni bo v budimpeštanskem živalskem vrtu dišalo po pecivu iz rogov

Letos že enajstič bo od 11. do 13. oktobra potekal najbolj pričakovani gastronomski dogodek jeseni, festival rogačev, ki bo v budimpeštanski živalski vrt prinesel slasten vonj.

Posebnost festivala je, da zajema celoten živalski vrt, letos pa si boste lahko ogledali tudi dele biodoma. Število različnih stojnic z rogovi se je v primerjavi s prejšnjimi leti povečalo na dvanajst, na voljo pa bo tudi Kürtős Fondülde, kjer boste lahko narezano rogovo pecivo pomočili v omake z nebeškim okusom.

Poleg tradicionalnih rogovih kruhkov bodo na voljo tudi sladice slaščičarne Sladki medvedek z rogovimi kruhki, in sicer različice Taste Bombs in Hornbread BON. Seveda bo poskrbljeno tudi za tiste s prehranskimi intolerancami, saj bodo na voljo kruhki brez glutena, mleka, jajc in veganski kruhki.

Na festivalu bo na voljo tudi litovski sestrski izdelek kruha iz roga, sakotis, ki se prav tako pripravlja na oglju in lesenih valjih, le da Litovci za razliko od kruha iz roga testo zvijejo na palice in ga pečejo več ur.

Ko se prepustite svojim brbončicam, lahko kalorije porabite med pohajkovanjem po živalskem vrtu. Za družine je na voljo vrsta živalskih doživetij, vključno z odprtjem zunanjih podhodov v Biodomu, s čimer se je površina za obiskovalce čez vikend povečala za 1 hektar.

Gledaliških programov ne bo manjkalo, šest prizorišč pa bo ponudilo pestro glasbo in otroške programe, ki bodo poskrbeli za zabavo za vse generacije.

Na voljo bodo stojnica „Naredi sam“, programi „Fly“, poslikava obraza, pripovedovalci, obrtne dejavnosti, kviz „Kürtipédia“, glasba Zsuzsi Kollányi, Marci Mehringer in Andrisa Jásza ter improvizacijski nastop Miklósa H. Vecseija in Lócija.