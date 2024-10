Strokovnjaki za kameno dobo: 7+1 jamskih bivališč po vsej državi, ki razkrivajo skrivnosti preteklosti

Ob jesenskih koncih tedna se odpravite na ogled edinstvenih jamskih bivališč v državi, ki so vklesana v strme skalne stene in katerih vsak kotiček pripoveduje o skrivnostih preteklosti!

Spominski muzej jamskih bivališč, Budafok

Jamska in kletna bivališča, ki so bila nekoč po sili razmer vklesana v skalnata pobočja, so skoraj neločljivo povezana z zgodovino Budafoka in Tétényja. V enem od bivališč, ki se je sredi 20. stoletja postopoma izselilo – zdaj pa je v njem urejen Spominski muzej jamskih bivališč – se lahko podate na zanimivo potovanje skozi čas. V nekdanjem domu, ki je bil v uporabi do 60. let 20. stoletja, vas razstava originalnega pohištva in obrtniškega orodja popelje v preteklost. Muzej Cave Dwelling Memorial je brezplačen, vendar si ga lahko ogledate po predhodni najavi.

1222 Budimpešta, Veréb u. 4.

Jamska bivališča Noszvaj

Ena najzanimivejših znamenitosti v Noszvaju so Noszvajska jamska bivališča, ki se nahajajo v jugovzhodnem delu vasi. Kletne hiše in jamska bivališča, vklesana v vulkanski tuf, ki se zlahka obdeluje, so bila naseljena do sredine 20. stoletja, tako kot tista v Budafoku. Jamska bivališča, ki vas popeljejo v preteklost, zdaj niso odprta le za obiskovalce, temveč v nekaterih od njih domuje tudi umetniška kolonija, ki prireja zanimive dogodke.

3325 Noszvaj, Honvéd u. 37. | Facebook

„Mala ameriška“ jamska bivališča, Cserépfalu

Še en biser Bükkkalje, ki ga je treba obiskati, se nahaja v Cserépfalu in njegovem vzhodnem delu, na pobočju hriba Berezda. Jamska bivališča, znana kot „Mala Amerika“, so bila nekoč izklesana iz riolitnega tufa. Nenavadno ime izvira iz dejstva, da so med veliko gospodarsko krizo številni ljudje potovali v Ameriko, revnejše družine iz vasi pa so prišle le do Male Amerike in so se morale preseliti v ta jamska bivališča. Ta nenavadna bivališča ljudske arhitekture si je mogoče ogledati le od zunaj.

3413 Čerepfalu, ulica Berezdalja 13.

Apartmaji prijateljev iz Tihanyja

Jeseni med potepanjem po Blatnem jezeru, zlasti pa v Tihanyju, morate vsekakor obiskati nekoč naseljene puščavniške koče v vasi, ki jih mnogi poznajo pod imenom Barátlakások. Barátlakások v Tihanyju, ki jih je človek s svojo dejavnostjo izdolbel v 20-30 metrov visoko steno iz vulkanskega tufa, segajo v 10.-11. stoletje, od več deset bivališč pa so se ohranila tri. Čeprav je ohranjen le majhen del najdišča, do katerega vodi označena pohodniška pot, je še vedno v stanju, zaradi katerega je edinstveno ne le na Madžarskem, temveč tudi v Srednji Evropi.

V naši Facebook skupini ”Najlepši kraji na Madžarskem“ lahko najdete še več čudovitih krajev za obisk! Če se ji želite pridružiti, kliknite TUKAJ!

Jamska bivališča Tibolddaroc

Tudi majhna vasica v Bükkkalji, Tibolddaróc, ohranja spomin na svojo preteklost, ki je zaklenjena v jamskih bivališčih. Jamska bivališča, vklesana v riolitno skalo, so priljubljen kraj za pohodništvo, razgledni stolp nad njimi pa ponuja čudovit razgled na okolico. V tukajšnjih bivališčih je nekoč živela več kot polovica prebivalcev vasi, uporabljale pa so jih predvsem kmečke družine. Njihova posebnost je, da dominirajo na precej velikem delu pobočja in v več nadstropjih. 12. oktobra pa bo vas še bolj vredna obiska zaradi celodnevne vaške svinjske veselice z glasbo, plesom in okusno hrano.

3423 Tibolddaróc, József Attila út 3.

Jamska bivališča Egerszalók

Še ena čudovita znamenitost v regiji Bükkkalja so jamska bivališča Egerszalók. Bivališča, ki verjetno izvirajo iz 17.-18. stoletja, so bila naseljena dolga leta, vse do konca 20. stoletja. Jamska bivališča, ki so zdaj pod lokalno zaščito, so bila obnovljena in pozneje spremenjena v skupnostne prostore znotraj svojih zidov. Tako lahko obiskovalci ne le občudujejo bivališča od zunaj in znotraj, temveč se na delavnicah seznanijo tudi s preteklimi ljudskimi običaji in rokodelskimi tehnikami.

3394 Egerszalók, Sáfrány út

Jamski dom Szomolya

Eno od edinstvenih jamskih bivališč v Bükkkalji, vklesanih v riolitni tuf, je jamsko bivališče v Szomolyi, ki je zdaj podeželska hiša. V Szomolyi, vasi z največ takšnimi edinstvenimi bivališči na tem območju, je od 19. stoletja do 80. let 20. stoletja deloval Krajinski dom jamskih bivališč. Z originalnim pohištvom, opremo in pripomočki, pobeljenimi stenami in rdečkastimi pelargonijami je razstava v jamski hiši zvest zapis vsakdanjega življenja ljudi, ki so tu nekoč živeli.

3411 Szomolya, Toldi út 29.

+1 Če bi radi preizkusili bivanje v jami: Sirocave

Sirok ponuja posebno nastanitev, kjer lahko v največjem udobju uživate v gostoljubnosti udobnih bivališč, zgrajenih iz 300 let starih jam. Če želite prespati v jami in si odpočiti od mesta, je Sirocave najboljša izbira. Jamske sobe in apartmaji, vklesani v riolitni tuf s sodobno opremo in dodatki, nudijo posebno orientalsko vzdušje, medtem ko vam jamski wellness z jacuzzijem in savno pomaga napolniti telo in dušo.

3332 Sirok, Vörös u. 27. | Spletna stran | Facebook