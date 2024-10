Mlini na veter in gozdne kolesarske poti za raziskovanje v Bakonyju

Dežela ponuja veliko čudovitih krajev za raziskovanje, poti in znamenitosti, ki si jih lahko ogledate. Tako je tudi v manj znani vzhodni Bakoniji, kjer vam bo čarobna kolesarska pot z drevesi pomagala odkriti to čudovito regijo. (x)

46 km dolga kolesarska tura po vzhodni Bakoniji, ki vam bo omogočila spoznati vse njene posebne znamenitosti, se začne pri vratih cistercijanske opatije Zirc.

Ko si ogledate opatijo, lahko svoje raziskovanje Bakonije začnete s to resnično edinstveno zgradbo, ki jo preveva mistično vzdušje.

Srednje zahtevna krožna pot vas popelje skozi očarljive vasi in znamenitosti po odličnih, malo prometnih cestah, ki jih naredijo vznemirljive veličastni bakonski gozdovi in pohodniške poti po lahko ukročenih hribih in dolinah.

Poti po očarljivih vaseh Bakonyja

Prva večja postaja na krožni poti je vas Olaszfalu, ki so jo pred stoletji naselili južni Slovani in Francozi, na katere je v vasi še vedno ohranjen spomin. Ko zapustite vas, vas naravno bogastvo Bakonynána vabi, da odkrijete njegove skrivnosti.

Rimska kopališča, ki imajo v različnih letnih časih različne obraze, s svojimi v vodo vklesanimi skalnimi oblikami in visokimi skalnimi stenami pripovedujejo zgodbo o davnih časih.

Kratek obhod, do katerega je najlažje priti peš, je odličen način za odkrivanje naravnih zakladov bakonjskih gozdov, opazovanje njihovih prebivalcev in kratek oddih, ne le fizični, temveč tudi duševni. In če menite, da ste se naveličali, lahko skočite na dve kolesi in se odpravite na naslednjo etapo ture.

Mlini na veter in čudovite panorame

Kolesarite v umirjenem tempu, večinoma po asfaltu in gozdnih poteh, boste kmalu zagledali mline na veter Tés, varuhe fynskih travnikov, cesta pa vodi naravnost do razgledne točke Zsigmond Széchenyi s čudovitim panoramskim razgledom.

Brez pretiravanja lahko rečemo, da se z razgledišča razprostira veličastna panorama edinstvene pokrajine severnega konca Bakonije.

Pot kmalu spet vodi skozi Bakonynán, od koder boste prispeli v Dudar, Nagyesztergár in nato v Zirc, vašo začetno in končno točko, kamor boste prispeli s številnimi novimi znamenitostmi, ki jih lahko odkrijete, in bogatimi izkušnjami, ki jih lahko uživate, vključno z dobrodošlim občutkom utrujenosti.

Natančno traso in več zanimivih kolesarskih izletov si lahko ogledate tukaj: aktivkalandor.hu