4 fascinantne razstave po vsej državi, na katerih je LEGO svet

Oglejte si neverjetne stvaritve LEGO na najzanimivejših razstavah LEGO v državi, od Budimpešte do Pécsa. Navdihnite se z osupljivimi razstavljenimi svetovi LEGO, nato pa v igralnicah zgradite svojega!

Campona KockaPark, Budimpešta

V KockaParku so na ogled dela profesionalnih graditeljev LEGO iz vse države, vključno z realističnimi zgradbami, vozili, ki jih je mogoče upravljati, in znanimi filmskimi prizori. Spektakularne stvaritve iz gradnikov so fascinantne in navdihujoče za igro za vse starosti, zato se lahko vsi, ki želijo – udeležijo razburljivega procesa gradnje, bodisi na treningu team-buildinga bodisi v igralnici.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43.

Balatonska razstava LEGO, Balatonaliga

Balatonska razstava LEGO je odprta vsak konec tedna v septembru in oktobru v času obratovalnega časa karting steze Red Cat Kart v Balatonaligi. Tematsko razporejene terenske mize obsegajo več kot 300 kvadratnih metrov v dveh nadstropjih in obravnavajo teme, kot so Vojna zvezd, vlaki in mesto. Na ogled so tudi številne zanimivosti, med drugim kos vesoljske ladje Millennium Falcon s serijsko številko in LEGO Pac-Man. V deževnem vremenu sta kartodrom in razstava zaprta, zato pred obiskom pokličite in preverite odpiralni čas.

8171 Balatonaliga, Aligai út 81.

KocKaland, Budimpešta

Za ljubitelje LEGO® je razstava in igralnica KocKaland na trgu Etele obvezen ogled. Oglejte si strukture iz kock LEGO® in dih jemajoče stvaritve ter si oglejte podrobnosti prizorov, ki oživijo na velikanskih podlogah, navdihnjenih z Avatarjem, Gospodarjem prstanov, Harryjem Potterjem, Prijatelji in drugimi filmi. Sprehodili se boste tudi skozi živahno mesto LEGO® z zabaviščnim parkom in železniško postajo. V igralnici boste našli 500.000 kock LEGO® in delov za prosto ustvarjanje.

1119 Budimpešta, Hadak útja 1.

Razstava in igralnica LEGO Dice Days // več lokacij

Oktobra lahko serijo dogodkov Kockanapok obiščete na dveh prizoriščih: v Pécsu 5. in 6. oktobra ter v Miskolcu 12. in 13. oktobra. Srečali boste junake iz Harryja Potterja in Marvelovega vesolja, pa tudi Kevina iz serije „Praskajte me, vlomilci!“. Čudeži sveta bodo oživeli, premikajoče se strukture pa bodo izboljšale edinstveno izkušnjo z gradivi LEGO. Poleg tega bo ustvarjalna igralnica obiskovalce vabila k ustvarjanju.