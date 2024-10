11 senzacionalnih jesenskih festivalov v Budimpešti oktobra 2024

V drugi polovici jeseni ne manjka dogodkov, saj je vedno več zanimivih kulturnih in gastronomskih prireditev, ki popestrijo sive in mračne dni.

Festival Pločnik na ulici Népszínház (5.-6. oktober 2024)

5. in 6. oktobra bodo programi ponovno v ospredju na ulici Népszínház utca! Konec tedna bo poln koncertov in priložnosti za raziskovanje najbolj modnega dela Budimpešte, kjer bodo na voljo jedi indijske, pakistanske, afganistanske, kitajske, afriške in madžarske kuhinje. Poleg tega se bodo umetniki ustvarjalnih delavnic East-West Creative Workshop predstavili z vrsto predstav za otroke in odrasle, medtem ko bo ulico zavzel kuratorski kolektiv galerije Useless Gallery.

100. Food Truck Show // Vámház körút (5.-6. oktober 2024)

5. in 6. oktobra bodo na območju med Kálvin tér in peškim koncem mostu Szabadság na ogled vsi javnosti najljubši avtomobili zadnjih 10 let, dobitniki strokovnih nagrad in vsi nagrajeni tovornjaki s hrano s svojimi starimi in novimi okusi. Na brezplačnem, otrokom in psom prijaznem festivalu boste lahko okusili smetano madžarske ulične hrane, na delavnicah pa boste spoznali, kako se je ulična hrana razvijala v zadnjih 10 letih.

Festival ulične glasbe Buda // Ulična tržnica Fény (5.-6. oktober 2024)

Ljubiteljem glasbe in gastronomije ni treba več iskati popolnega dogodka za konec tedna, saj bo 5. in 6. oktobra na tržnici Fény utcai potekal 1. festival ulične glasbe Buda. Dogodek ni le festival, temveč tudi razburljivo tekmovanje, na katerem se bodo lahko med seboj pomerili najbolj nadarjeni ulični glasbeniki. Med festivalom bodo ulični tovornjaki s hrano ponujali okusno hrano, 6. oktobra pa se bodo na tržnici Makers’ Market še zadnjič letos predstavili najbolj nadarjeni lokalni umetniki.

Festival Liszt // več prizorišč (9.-22. oktober 2024)

Četrti mednarodni kulturni festival Lisztov festival se začne 9. oktobra in traja do 22. oktobra. V Budimpešti bodo mednarodne zvezde klasične in sodobne glasbe, žanrski ustvarjalci in izjemni umetniki na svojih področjih, del pestrega programa pa bosta seveda tudi literatura in vizualna umetnost.

Jesenski literarni festival Margo // Narodno gledališče za ples (10.-13. oktober 2024)

Od 10. do 13. oktobra bo v Narodnem plesnem gledališču v Millenárisu potekal priljubljeni literarni festival v Budimpešti. Najpomembnejši sodobni madžarski in tuji pisatelji bodo na dogodek prinesli svoje najnovejše publikacije, poleg predstavitev knjig pa bodo na voljo tudi ekskluzivni podpisi knjig ter zanimivi glasbeni in literarni programi. Seveda boste lahko kupili tudi najnovejše in najbolje prodajane knjige. Jesenski margo je del Festivala mednarodne kulture Liszt.

Festival kruha // Živalski vrt v Budimpešti (11.-13. oktober 2024)

Med 11. in 13. oktobrom bo budimpeštanski živalski vrt spet napolnil vonj po kruhu, saj se bo zgodil eden najbolj pričakovanih gastronomskih dogodkov leta. Letošnji festival bo za obiskovalce tradicionalne transilvansko-madžarske poslastice posebna poslastica, saj bo predstavljen šakotis, litovski sorodnik rogača. Poleg sladkarij organizatorji pripravljajo tudi zabavo s koncerti in programi za otroke.

Dobrodelni festival palačink // Otok Margaret (12. oktober 2024)

12. oktobra bo v prestolnici potekal celodnevni dobrodelni festival palačink. Priljubljeni gastronomski festival bo ponudil veliko različnih okusov, tradicionalnih in brezglutenskih palačink ter zanimive dejavnosti za otroke ter ples in predstavitve za odrasle.

Festival PONT // Muzejski vrt (12. oktober 2024)

12. oktobra bodo na vrtu Narodnega muzeja predstavljene edinstvene turške kulturne tradicije, od pripovedovanja zgodb do ebru in umetnosti okraševanja papirja, ki so prav tako uvrščene na Unescov seznam. Enodnevni brezplačni turški ogled je namenjen vsem starostnim skupinam. Čez dan bodo potekala predavanja, delavnice in dejavnosti za otroke, zvečer pa koncerti madžarskih in turških predstavnikov anatolske psihedelije.

Festival umetnosti Soroksár // Kulturni center Táncsics Mihály (15.-19. oktober 2024)

Od 15. do 19. oktobra bo skoraj teden dni potekal festival umetnosti Soroksár, ki bo na različnih prizoriščih ponujal široko paleto umetnosti. Program vključuje zanimive razstave, nenavaden voden ogled, koncerte klasične glasbe in koncerte popularne glasbe, kjer bo vsakdo našel nekaj zase.

Lumina Park: Festival pravljičnega filma // Palatinus (od 18. oktobra 2024)

Svet luči na plaži Palatinus je hitro postal priljubljena atrakcija, pravljični spektakel pa se bo vrnil od 18. oktobra. Letošnja tema je Festival pravljičnega filma, na katerem bodo predstavljeni liki, junaki in njihove zgodbe iz filmov in knjig. Svetlobne inštalacije v vodi bazenov bodo podkrepljene s priljubljeno filmsko glasbo.

Mednarodni festival arhitekturnih modelov // Műhelytér (do 27. oktobra 2024)

Od 27. septembra bo v Budimpešti mesec dni odprt VII. mednarodni festival arhitekturnih maket, na katerem se bo predstavilo več kot 260 maket iz desetih držav. Med razstavljavci so uveljavljeni arhitekti, študenti, otroci in ljubiteljski modelarji. Modelfestival je brezplačno odprt do 27. oktobra, od srede do nedelje od 10.00 do 18.00 v delavnici MÉM MDK (VII. Budimpešta, Bajza utca 10.) z brezplačno vstopnico, kupljeno v vili Walter Rózsi.