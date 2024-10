11 odličnih dejavnosti v Budimpešti in njeni okolici, ki vas bodo spravile v dobro voljo za Oktoberfest

Da bi se to jesen prepustili duhu Oktoberfesta, vam ni treba potovati daleč: v Budimpešti vas čaka veliko odličnih dogodkov in gastronomskih dobrot, navdihnjenih z Oktoberfestom, ki vas bodo zaposlili in zabavali.

Hoptoberfest (27.-29. september 2024)

Od 27. do 29. septembra lahko v pivovarni HopTop na Maglódi út okusite svet kraft piva, kjer bosta poleg piva pomembno vlogo igrala tudi gastronomija in sprostitev. Zadnji konec tedna v septembru vas med drugim čaka skoraj 30 različnih vrst piva na pipi, družinam prijazne dejavnosti in brezplačni ogledi piva.

X Oktoberfest Budimpešta (27. september – 6. oktober 2024)

Letos mineva 20 let od najljubšega festivala piva v prestolnici, ki bo pričaral vzdušje Oktoberfesta v vseh njegovih okusih in vonjavah. Od 27. do 29. septembra in od 4. do 6. oktobra vam ne bo treba potovati v München, da bi se prepustili točenim pivom in okusnim prigrizkom. Vzdušje pivskega vrta bo narisalo nasmeh na obraze obiskovalcev od Elizabetinega trga do gradu Buda.

Oktoberfest v Agárdu (28. september 2024)

Na srečo vam 28. septembra ne bo treba zamuditi vzdušja Oktoberfesta v Agárdu ob Beneškem jezeru. Od poldneva do 22. ure bodo v Agárd Almáriumu ob živi glasbi na voljo bavarske klobase, sveže preste, hrustljavo pečene svinjske kotlete in bavarska piva na pipi.

Oktoberfest in kmečka tržnica (28. september 2024)

Praznično vzdušje in kmečka tržnica bosta 28. septembra na kmečki tržnici v Soroksárju. Tržnica na ulici Meder bo odprta od 8. do 14. ure, na njej bodo na voljo kmečke dobrote in točeno pivo Hübris, v ozadju pa bodo igrale tradicionalne melodije skupine Dreidörfler Buam.

Degustacija piva v FIRST Taproom (3.-5. oktober 2024)

V skladu s tradicijo bo tudi letos v FIRST Taproomu potekal program na temo Oktoberfesta. Prvi dan bo FIRST predstavil predstavitev svojega piva, varjenega za to priložnost, v petek pa bodo na voljo Oktoberfestovi napitki. V soboto vas čakajo tudi zanimiva tekmovanja, od tekmovanja v uživanju prestela do tekmovanja v ohranjanju steina in Oktoberfest binga.

Oktoberfest v Spíler Biergarten (4., 18. oktober 2024)

4. in 18. oktobra se odpravite v Spíler Biergarten na bavarsko zabavo, hladna piva, živo glasbo in pristno vzdušje Oktoberfesta. Na ta dneva bodo pivi na pipi polni najboljših piv, krožniki pa s slastno bavarsko hrano.

Delavnica domačega varjenja piva v Sörgarázs (5. oktober 2024)

Če vas je vedno zanimalo varjenje piva ali pa želite izvedeti, kako nastane vaša najljubša pijača, je Pár Falat Boldogság Konyha (Parni grižljaji kuhinje sreče) 5. oktobra na cesti Bartók Béla pravi kraj za obisk! Na dogodku Pivska garaža lahko spoznate osnove, orodja, prakse, teorijo in celoten proces domačega varjenja piva in kdo ve, morda boste naslednje leto oktobra srkali svoje lastno pivo!

OktoBeerFest v Városligetu (10.-13. oktober 2024)

Najbolj priljubljena pivska zabava v državi se od 10. do 13. oktobra seli v Városliget. Poleg velikih koncertov vas čaka paša za oči in brbončice s pivom in gastronomijo, ogromnimi pivskimi šotori, litrskimi steini, bavarsko gastronomijo in zanimivimi otroškimi dejavnostmi.

Festival kotlet in piva | Družinski dan (13. oktober 2024)

13. oktobra so družine od 10.30 do 17.00 vabljene na grad Hunyadi v Budinem gradu na razburljiv program dogodkov. Družinski dan bo vključeval brezplačne dejavnosti, s katerimi si boste napolnili baterije in se prepustili gastronomskim užitkom.

Alsónémed Bavarski festival piva (18.-19. oktober 2024)

Ob prazniku Oktoberfest vas v Alsónémediju čaka dvodnevni festival bavarskega piva. V teh dveh dneh, ki bosta vključevala tudi pristno bavarsko zabavo in bavarsko hrano, boste lahko kozarce napolnili s pristnima festivalskima pivoma Paulaner in Hacker Pschorr.

Degustacija piva na festivalu Mixat (30. oktober 2024)

Če vam je Oktoberfesta dovolj, lahko 30. oktobra svoje spretnosti preizkusite v lokalu Mixát v središču mesta. Na ta večer vas čaka degustacija piva, na kateri boste lahko preizkusili svoje mesečne čute z desetimi različnimi vrstami piva na pipi in seveda z igrami.