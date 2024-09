Aprajafalva se seli v Vrt luči: tudi letos bodo na Vrtu luči osupljive svetlobne instalacije

Od oktobra se bo Füvészkert ponovno kopal v poplavi svetlobe, saj se na vrt ponovno seli Vrt luči, multimedijska razstava in svetlobna predstava, ki je izjemno priljubljena po vsej Evropi.

Lanskoletna razstava Garden of Lights / Foto: Dobra slika s potovanja

Lanskoletna razstava, ki je vključevala več kot 500.000 luči LED, barvite instalacije in zvočne učinke, je obiskovalce popeljala na čarobno potovanje skozi pravljico o Alici v čudežni deželi. Letos je izjemno uspešna razstava prišla vse od Poljske in obiskovalce popeljala v povsem nov svet, kjer lahko za nekaj ur pozabijo na resničnost.

Tokrat lahko spoznamo Šmurfe iz Aprajafalve, ki oživljajo like iz legendarne pravljice: Papa, Hami, Tréfi, Smurfette ter celo Kokos in Siamamia. Eno je gotovo: čakajo vas odlične priložnosti za fotografiranje in nepozabna doživetja!

Razstava se bo odprla 18. oktobra in bo na ogled predvidoma do 2. marca. Za najnovejše informacije spremljajte stran Garden of Lights na Facebooku!