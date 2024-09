Znamenitosti na vratih v Börzsöny: 6 zanimivosti, ki jih lahko odkrijete v Diósjenőju in okolici

Senčne gozdne poti, čudovite panorame in mirno jezero – vse to se skriva v Diósjenőju in njegovi okolici, znanem kot vrata v Börzsöny. Pojdite in raziščite to območje, ne bo vam žal!

Razgled Csóványosi

Csóványosi je najvišja točka v Börzsönyju, saj meri 938 metrov, na vrhu pa je bil zgrajen kanjon Csóványos. Če se povzpnete po 133-stopinjskem spiralnem stopnišču 22-metrskega razglednega stolpa, se boste povzpeli še višje, kar vam bo omogočilo resnično edinstven razgled. Na določenih točkah tega edinstvenega razgledišča lahko odkrijete ovinek Donave in njene gore, doline reke Börzsöny, njene tope vrhove in valovite grebene. Na severu se pred vami pojavijo vulkanski sorodniki Börzsönyja, dolgi pasovi selmskih gora Szitnya in Madaras ter – če imate res srečo – Visoke Tatre.

Jezero Jenői

Zgodovinarji so zapisali, da je Mark Avrelij, filozofski cesar Rimljanov, leta 173 našega štetja na obali jezera Jenői izbojeval zmagovito bitko proti Kvadijem in Markomanom: o tem zgodovinskem dogodku priča spomenik na obali 27 hektarjev velikega jezera. Čeprav je jezero obstajalo že v antičnih časih, je bilo leta 1917, ko so okrepili jez, obnovljeno v sedanji obliki in je od takrat postalo meka za ribiče. Jezero Jenői ni primerno za kopanje, vendar so očarljiva ribolovna mesta s pogledom na vodo, idilična panorama börzsöna in prostori za peko slanine ob poti zadosten razlog za druženje s prijatelji ob jezeru.

Gozdna muzejska železnica Kemence

Zgodovina železnice Kemence, ki se vije skozi divji Börzsöny, sega v leto 1910, ko so jo uporabljali le za prevoz lesa iz okoliških gozdov. Na pobudo skupine prostovoljcev se je leta 2000 na veliko prepotovani, včasih podaljšani, drugič razstavljeni železniški progi začel potniški promet in od takrat od pomladi do pozne jeseni neprekinjeno vozi po razgibani pokrajini. Poleg tega skozi vse leto ponuja številne pestre prireditve, kot so Dan male železnice, Ivanov večer poleti in posebni vlaki z jelenovim ropotom jeseni.

Grad Drégely

Grad Drégely, ki je bil v dokumentih prvič omenjen leta 1285, se dviga na 444 metrov visokem skalnatem vrhu v severnem delu mesta Börzsöny. Drégelyju ni bilo prizaneseno pred pustošenjem Osmanov in od takrat se pripovedujejo legende o junaški smrti Szondija in branilcev gradu med tridnevnim obleganjem leta 1552. Osmani so nato grad vedno znova zapuščali in šele leta 1663 so ga dokončno zapustili. Ruševine gradu so dolgo časa stale zapuščene, leta 1991 pa so s pomočjo Fundacije za grad Drégely začeli izkopavati in obnavljati ostanke obzidja.

Naravna pot Diósjenő

Pot iz Gozdnega rekreacijskega parka v Diósjenőju je dolga 5 kilometrov, čeprav poteka tudi po pohodniških poteh, zato se splača slediti zeleni T-znaku. Nadmorska višina se dvigne za 246 metrov, celotna pot pa traja 3-4 ure, zato je odlična izbira za družine. Ko prispete na vrh Závoza, lahko uživate v čudoviti panorami, kjer je počivališče s klopmi in mizami kot nalašč za osvežitev. Prijeten krožni sprehod vključuje tudi čudovite jasice, zanimive informacije o okoliških gozdovih in lepoto jesenske narave.

Opuščena železnica v dolini Csarna

Za odkrivanje doline Csarna, uradno znane kot dolina Feketevölgy, skrite v Börzsönyju, je potreben divji pohod, vendar je pokrajina vredna truda. Zanka Börzsöny se začne pri penzionu Feketevölgy in poteka po nekdanji železniški progi Kemence, po tirih, ki jih je izpiral potok, do pečine Hollókő in najvišje točke na tem območju, Magosfa (916 m). Zanka je dolga 13-14 km, če imate manj časa, pa jo lahko skrajšate z obratom pri Hamuházu ali hiši ključev Halyagosi.