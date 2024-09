Po poti slikovitih vasi: 5 nepogrešljivih znamenitosti v Fertőrákosu

Na severozahodnem koncu države se nahajajo številne zanimive znamenitosti, med njimi tudi čudoviti Fertőrákos.

Svetišče Mitre

Ena od najbolj zanimivih znamenitosti mesta je zagotovo svetišče v podzemni cerkvi, ki spominja na Mitrov kult, priljubljen med 2. in 4. stoletjem. Mitra, bog modrosti, resnice in vere, je veljal za največjega boga rimske cesarske dobe in v njegovo čast so bila po vsem rimskem cesarstvu zgrajena številna svetišča.

Na Madžarskem je eno od štirih Mitrovih svetišč v kraju Fertőrákos, do katerega je mogoče priti skozi narodni park Fertő-Hanság. Svetišče so tu odkrili leta 1866, relief, ki se skriva v njem, pa je skoraj identičen kultnim podobam, ki jih najdemo v drugih Mitrovih jamah rimskega imperija. Svetišče je odprto do konca septembra, po tem datumu pa si ga lahko po dogovoru ogledajo tudi skupine.

9421 Fertőrákos, 8526 8a.

Kamnolom in jamsko gledališče Fertőrákos

V enem najstarejših in največjih kamnolomov v Evropi z ogromnimi kamnitimi stenami in skalnimi jamami potujte milijone let nazaj v preteklost. Na površju kamnoloma Fertőrákos je urejena učna pot Skalne višine, ki razkriva skrivnosti geoloških zakladov kamnoloma ter njegove edinstvene flore in favne.

V notranjosti, v jamam podobnih dvoranah, vas večnamenski tematski park seznani z apnencem in njegovo uporabo, paleontološki prikaz pa vas popelje skozi zgodovino nastanka kamnoloma.

Med vsemi znamenitostmi na tem območju je najbolj zanimivo jamsko gledališče v osrčju kamnoloma, kjer lahko 700 ljudi uživa v opernih in glasbeno-gledaliških predstavah ter koncertih. Letos septembra lahko prisluhnete koncertu Magdija Rúzsa ali si ogledate izjemno uspešen muzikal Nikola Tesla.

9421 Fertőrákos, Fő u. 1.

Razgledna točka na Kozjem hribu

Če si želite aktivnega oddiha ali si želite okolico ogledati z višine, se odpravite na razgledno točko na Kozjem hribu. Nekdanjo razgledno točko, zgrajeno leta 1905, so jeseni 2021 porušili in jo nadomestili s 14 metrov visoko leseno konstrukcijo, ki si jo lahko ogledate brezplačno. Do nove razgledne ploščadi vodi 56 stopnic, medtem ko je sama lokacija dostopna le peš. Zaradi čudovitega razgleda na jezero Fertő, mesto Sopron in čudovite okoliške doline se je vredno povzpeti na vrh.

Vodni mlin s sončno uro

V preteklosti so moko, potrebno za vsakodnevno preživetje v vasi, proizvajali trije mlini, od katerih je danes ohranjen le eden. Vodni mlin je bil zgrajen na prelomu 17. in 18. stoletja, poslikani okraski na pročelju, Madona, sveti Florijan, sveti Sebastijan in legendarna sončna ura, pa verjetno izvirajo iz 18. stoletja.

Slednja je edinstvena v državi: po eni strani je pravzaprav vogalna sončna ura, zato so njeni številčniki na obeh stenah stavbe, po drugi strani pa njen številčnik ni umetniško delo, temveč preprosto sledi preprostemu vzorcu.

9421 Fertőrákos, Fő utca 141.

Kapela Virágosmajori

Zgodovina te majhne kapelice sega več kot 150 let nazaj, ko je reka Fertő presahnila. Domačini so 3. oktobra 1869 romali čez dno presihajočega jezera od Fertőrákosa do Nagyboldogasszonyja in molili, da bi se voda vrnila.

Po romanju se je voda vrnila v izsušeno strugo reke, v zahvalo pa so leta 1872 v kraju Virágosmajor posvetili kapelico v čast blaženi Mariji Sarlós. Potem ko so zgodovinski viharji kapelici vzeli svoj davek, je bila po obdobju nenehnega propadanja do leta 1992 končno obnovljena v svoji prvotni lepoti.