Najboljši filmi leta 2024: 20 romantičnih filmov za popestritev jesenskih večerov

Zbrali smo najboljše romantične filme leta 2024 za trenutke, ko se boste sami ali celo v paru utapljali pred televizorjem ali monitorjem. Najbolj ganljivi novi romantični filmi, najbolj pikantne romantične komedije – vse na enem mestu.

Fly me to the Moon (Apple TV+)

Vsi so navdušeni nad uspešnim pristankom na Luni. NASA ve, da potrebuje ameriškega astronavta na Luni prej kot sovjetskega, dela vse, kar je v njeni moči, da bi se to zgodilo, svoje najboljše pilote bojnih letal je usposobila za astronavte, pri tem delajo najboljši znanstveniki, Apolla 11 pa sploh še ni mogoče izstreliti. Javno mnenje pa je vse bolj nezadovoljno. Rešitev? Kelly Jones ne ve ničesar o vesoljskih poletih, je pa zelo dobra v prodaji stvari.

Lisa Frankenstein (Skyshowtime)

Nekonvencionalna romantična komedija o nerazumljeni najstnici in njenem srednješolskem srcu, ki je po naključju privlačno truplo. Potem ko fant po spletu nadvse grozljivih okoliščin oživi, se par odpravi na morilsko potovanje, da bi našel ljubezen, srečo in nekaj manjkajočih delov telesa.

Turtles All the Way Down (Max)

Šestnajstletna Aza se na vso moč trudi biti dobro dekle, dobra prijateljica in dobra učenka, medtem ko drvi v neskončni spirali mučnih misli o svoji obsesivno-kompulzivni osebnostni motnji. Ko spozna očarljivega Davisa, je na preizkušnji do skrajnih meja.

Paper Thin Walls (Netflix)

Valentina je povsem nova pianistka. Njen sosed David je izumitelj, ki sovraži hrup. V tem odnosu jima papirnato tanek zid pomaga najti drug drugega.

The Idea of You (Prime)

Film Slika tebe, posnet po istoimenski uspešnici sodobnega romantičnega romana, se osredotoča na Solène, 40-letno mater samohranilko, ki se zaplete v nepričakovano romanco s 24-letnim Hayesom Campbellom, glavnim pevcem August Moon, najbolj vroče fantovske skupine na svetu.

Challengers (Apple TV+)

Art in Patrick se pomerita na teniškem turnirju Challengers. Drug drugega zelo dobro poznata. Pred leti sta bila nerazdružljiva prijatelja. Dokler nista spoznala Tashi (Zendaya), ki ni bila le najboljša na igrišču, ampak tudi najbolj privlačna. S fantoma sta začela hoditi istočasno, istočasno sta se ujela in istočasno sta dobila spodbudna znamenja. Tashi ne more izbirati med njima. In potem se je odločil. In potem ne izbere. Leta minevajo in vezi med tremi mladimi zaljubljenci se ne pretrgajo: postanejo le neločljivo prepletene.

It Ends With Us – Z nami se konča (v kinematografih)

Lily je začela novo življenje. Imela je težko otroštvo, v katerem je marsikaj pozabila, vendar je premagala vse slabe stvari, se preselila v Boston in zaživela novo, srečno življenje. Od nekdaj si je želela svojo trgovino in zdaj ji bo morda le uspelo. In če to ne bi bilo dovolj, spozna prijaznega moškega, ki je prijazen, lep in razgledan – in seveda se zaljubi. Toda intenzivna sreča je začasna. Lily se znajde v pasti, iz katere se ne more rešiti. Njena preteklost jo dohiti in naredi vse napake, pred katerimi je bežala.

Touch

Romantična in vznemirljiva zgodba, ki se razteza čez več desetletij in celin. Film spremlja čustveno potovanje moškega, ki poskuša najti svojo prvo ljubezen, ki je izginila pred 50 leti, preden je zmanjkalo časa.

Love Lies Bleeding (v kinematografih)

Samotarski vodja telovadnice Lou se na prvi pogled zaljubi v Jackie, ambiciozno bodybuilderko na poti v Vegas. Strastna romanca obeh deklet je ogrožena, ko se obrneta proti nasilnemu mestnemu kralju, Loujevemu očetu.

Role Play (Prime)

Emma in David igrata vloge na njuno noč ob obletnici poroke v New Yorku. Toda dogodki se obrnejo, ko Bob razkrije Emmi Davu svoje neznano skrivno življenje morilca in s tem družino spravi v nevarnost. Emma se mora zanesti na svojo odločnost in spretnosti morilca, da zaščiti svojo družino.

Mr. Manhattan

Življenje Masona Bradleyja se obrne na glavo, ko nepričakovano postane edini skrbnik otrok svojega pokojnega brata, čeprav je imel le odvetniško kariero.

Anyone But You (Max)

Čaroben nesporazum na prvem zmenku pripelje Beo in Bena do dokončnega razhoda. Vendar se nepričakovano ponovno srečata na avstralski poroki.

La passion de Dodin Bouffant (Cinego)

Eugenie, izjemno nadarjena kuharica, in njen delodajalec Dodin Bouffant, gurman z ugledom odličnosti, že dvajset let sodelujeta v kuhinji čudovitega francoskega dvorca. Rezultat njunega posebnega odnosa so osupljive kulinarične mojstrovine, ki so osupnile tudi najbolj znane kuharske mojstre na svetu. Vse bolj se zbližujeta, vendar se mora Dodi soočiti z dejstvom, da se Eugenie noče poročiti z njim. Začne kuhati zanjo, da bi dokazal, da ne išče le žene, temveč enakovredno partnerico.

Roter himmel (Max)

Leon in Felix sta načrtovala, da bosta poletje preživela skupaj v poletni hiši na baltski obali. Tam sta želela biti kot prijatelja, vendar sta želela tudi delati – eden na svoji drugi knjigi, drugi na svojem umetniškem portfelju. Toda tam sta tudi Nadja in Devid, ki s seboj prinašata veliko pozitivnih vibracij. Štirje mladi ljudje eksperimentirajo z ljubeznijo in Leonu ni lahko. Kmalu zagoreva gozd, pada pepel, nebo je rdeče, odnosi pa dobijo novo razsežnost.

Bonnard – Slikarjeva ljubezen

Francoski slikar Pierre Bonnard je bil eden najvidnejših umetnikov preloma stoletja in pomemben predstavnik postimpresionizma. Na njegovo delo je močno vplival Paul Gauguin. Film raziskuje Bonnardovo življenje, pri čemer prikazuje tako njegovo umetnost kot tudi preveliko ljubezensko razmerje z ženo Marthe. Ta ni bila le ljubezen njegovega življenja, ampak tudi njegova muza.

Shashvi shashvi maq’vali (Max)

48-letni Etero živi v majhni vasici v Georgii. Nikoli se ni želel poročiti in svoboda mu je enako pomembna kot njegove slastne torte. Toda na samsko življenje v vasi ne gledajo dobro in kmalu postane tarča govoric. Ko se strastno zaljubi v moškega, se mora odločiti: naj nadaljuje svoje neodvisno življenje brez vezi ali naj živi v razmerju? Etero se mora soočiti s svojimi občutki in se odločiti, katera pot jo bo pripeljala do sreče.

L’Heureuse élue (pričakovani datum izida: 3. oktober 2024)

Benoit se vedno znova znajde v dolgovih, zato se vedno znova zateče po pomoč k svojim bogatim staršem. Toda zadnjič mu mati reče ne, zato je prisiljen lagati: trdi, da se bo poročil. Starša povabita mladi par na vikend počitnice v Maroko, Benoit pa je prisiljen poiskati lažno nevesto. Ker njegovo nadomestno dekle v zadnjem trenutku odstopi, najame taksista, da se na poti na letališče pretvarja, da je njegova zaročenka.

Sex (predvidena premiera: 10. oktober 2024)

Dva dimnikarja v monogamnem heteroseksualnem zakonu se znajdeta v situacijah, ki izpodbijajo njune poglede na spolnost in vloge spolov. Eden od njiju nepričakovano spozna moškega. Druga ima moteče sanje, zaradi katerih se začne spraševati, koliko pogledi drugih oblikujejo njeno osebnost in ali obstajajo vidiki njenega značaja, ki jih je potlačila in s tem omejila samo sebe.

Anora (predvidena premiera: 7. november 2024)

Anora, mlada seksualna delavka iz Brooklyna, spozna sina oligarha in nenadoma se odločita, da se bosta poročila. Ko novica doseže Rusijo, je pravljica ogrožena, saj se starša odpravita v New York, da bi poroko razveljavila.

Šla sem teči (predvidena premiera 21. novembra 2024)

Vera z možem izpolni seznam stvari, ki jih potrebuje. Ostane ji le še en izziv, ko mož nepričakovano umre. Odloči se, da bo uresničila svojo zadnjo željo in s hčerkama v štafeti pretekla maraton. Majhna težava je v tem, da nobena od njiju ni ne fizično ne psihično pripravljena na tek.