5 odličnih krajev in programov v Budimpešti, kjer lahko ustvarjalnost in domišljija poskočita

Za vas smo izbrali kopico lokacij in programov, ki bodo otrokom in odraslim, mladim in starejšim pomagali razvijati svojo ustvarjalnost in razvneti domišljijo.

ARC. Festival otroške knjige Újbuda (14.–15. september 2024)

Če obstaja kraj, kjer bosta ustvarjalnost in domišljija zagotovo poleteli, bo to Újbuda Festival otroške knjige, ki bo med 14. in 15. septembrom potekal že četrtič. Poleg čudovite knjižne ponudbe bodo otroci in odrasli uživali v neštetih programih: papirnato gledališče, risanje pravljic, interaktivno branje, na voljo pa bodo tudi ročna dela, koncert in čarovniška predstava. V času festivala otroške knjige je vse programe mogoče obiskati brezplačno.

1111 Budimpešta Béla Bartók út 32.

Budimpeštansko lutkovno gledališče

Budimpeštansko lutkovno gledališče, ki letos praznuje 75 let, je napovedalo novo gledališko sezono in tudi tokrat lahko vsaka starostna skupina najde program, ki mu je všeč. Lutkovno gledališče je zagovornik tega, da lutkarstva ne moremo vezati na starost, pomembno pa je, da izberemo starostno skupino primerno igro. Predstavitve te sezone vključujejo na primer čarobne igre, kot so Žejni trol, Bodimo vsi Kufli!, Peer Gynt, lutkovna predstava Škoda, da nismo pripeljali tvoje mame …in Pepelka, ki je bila predstavljena kot igra senc.

1062 Budimpešta, Andrássy út 69.

Ob istem času, na istem mestu | Galerija Deák17 (13. september – 26. oktober 2024)

Od 13. septembra lahko na istem mestu obiščete najnovejšo razstavo Likovne galerije za otroke in mladino Deák17, ki se tokrat imenuje Ob istem času. Na razstavi se lahko tako mladi kot starejši potopijo v svet sodobne otroške ilustracije ter v pravljična dela madžarskih, romunskih in slovaških umetnikov iz Madžarske in Transilvanije. Razstava, ki si jo lahko ogledate do 26. oktobra, je tako kot ostale razstave galerije na voljo brezplačno.

1052 Budimpešta, Deák Ferenc u. 17.

Galerija in kavarna Gross Arnold

Majhna trgovinica na Bartók Béla út zagotovo skriva pravljični svet. V galeriji in kavarni Gross Arnold si lahko privoščite skodelico okusne kave, čaja, rezino torte, manjši pa se lahko potopite v pravljično kraljestvo ob skodelici kave medvedka ali kakava. Jedkanice, ilustracije in grafike, ki se ena za drugo vrstijo na stenah in pultu, nudijo obilico navdiha in pomagajo mobilizirati ustvarjalno energijo za preostanek dneva ali celo tedna.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 46.

Razstava KocKaland v Etele Plaza

Če iščemo bolj ustvarjalno dejavnost, nismo mogli najti nič boljšega kot LEGO, ki ga zasluženo obožujejo mladi in stari. Na razstavi KocKaland v Etele Plaza več kot 20 edinstvenih del vodi obiskovalce v svet edinstvenih zgradb, največjih filmskih uspešnic in referenc pop kulture, izsanjanih v LEGO. Seveda pa navdih, pridobljen na razstavi, ni omejen, saj igralna hišica, sestavljena iz 500.000 kock, čaka tiste, ki želijo graditi in se igrati z LEGO.

1119 Budimpešta, Hadak útja 1.