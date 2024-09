V središču Budimpešte se odpira najnovejša šola za bariste

Obožujete posebne kave in se želite naučiti, kako jih pripraviti? Potem sta Café Brunch in Budapest Kávé pripravila tečaj za bariste za vas!

Baristi za zajtrk Cafe Brunch Budapest imajo zdaj pet enot, ki budimpeštanskemu občinstvu ponujajo vrhunske zajtrke, za katere je odlična kava nujna, zato že od samega začetka nabavljajo najkakovostnejše specialne kave iz obrtniških pražarn kave Budapest Kávé.

Pred kratkim sta profesionalni odnos prenesla na povsem novo raven in odprla lastno baristično šolo, v kateri želita zainteresirane naučiti umetnosti in obrti priprave kave. V novoustanovljeni baristični akademiji na ulici Hajós 26/b se lahko z najsodobnejšo opremo in ob pomoči izkušenih in praktičnih učiteljev naučite vseh podrobnosti priprave kave.

In zakaj se je vredno učiti pri njih? Ker vam kava Budapest Kávé omogoča praktično izkušnjo praženja, ki vam bo dala veliko prednost pred drugimi baristi, in ker veriga restavracij z zajtrkom Cafe Brunch Budapest natančno ve, kakšne izkušnje in znanje potrebujejo današnji baristi.