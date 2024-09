5 odličnih krajev v Budimpešti, kjer lahko poskusite božanske pistacijeve sladice

Ni dvoma, da vsi obožujejo okus pistacij, sladice iz njih pa so že dolgo priljubljene po vsej Budimpešti. Pripravili smo izbor krajev, kjer lahko v glavnem mestu pojeste res okusne, kremne in sveže pripravljene pistacijeve sladice.

Pistacija z malinami: Slaščičarna Dobay

Od odprtja slaščičarne Dobay je pistacija z malinami najljubša med strankami, kar ni presenetljivo. Mehko osnovo vanilijevega biskvita prekriva hrustljav pistacijev krokant, sledi plast mehke in kremaste pistacijeve pene, na vrhu pa so koščki praženih pistacij. Vse to je prelito z malinovim želejem, na vrhu pa so pistacijev drobljenec in liofilizirani koščki malin. V vsakem grižljaju je prisotno popolno ravnovesje sladkih in rahlo trpkih okusov, zato je to prava poslastica za ljubitelje pistacij.

1016 Budimpešta, Krisztina krt. 38. | 1117 Budapest, Garda utca 1.

Pistacijev rogljiček: Tartufo Buda

Krofi so že od nekdaj zvezda zajtrkovalnih miz: njihovo testo je hrustljavo, obloženo in bogato z maslom, zato se jim ni mogoče upreti. Toda kaj se zgodi, če to klasično poslastico postrežemo z novim preobratom? Tartufov pistacijev rogljiček je osvojil vso Budimpešto! Hrustljavo, zlato rjavo testo rogljička je v notranjosti bogato napolnjeno s pistacijevo kremo, ki daje sladici sladkobo. Tekstura je v vsakem grižljaju popolnoma uravnotežena: hrustljava na zunanji strani ter svilnata in mehka v notranjosti. Poleg rogljička so prijetne tudi druge posebne pistacijeve sladice, kot so slan karamelni pistacijev tiramisu, pistacijev vafelj ali celo pistacijeva jajca benedikt in tagliatelle.

1037 Budimpešta, Szépvölgyi út 15.

Pistacijev tiramisu: Restavracija Allegro

Na vedno živahnem bulvarju Bartók Béla ustvarja pravo dolce vita vzdušje italijanska restavracija Allegro. Sredozemska hrana in občutek življenja s čudovito notranjostjo ter v pečici pečene pice in focaccia, ki vam lahko prinesejo občutek miru tudi v najtežjih dneh. Za piko na i je tu še božanski pistacijev tiramisu, najboljši, kar smo jih jedli v prestolnici, in to je res samo češnja na torti. Če nas poslušate, ga ne zamudite!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 23.

Pistacijev sladoled: Mikrokosmos

Na srečo nam med sprehodom po ulici Bartók Béla út ne bo treba ostati brez pistacij, saj se božanski sladoledi, ki smo jih spoznali v Fuge, ponovno pojavljajo v Mikrokosmosu. Ne izogibajo se niti posebnim kombinacijam in strankam ponujajo celo možnost brez sladkorja. Pred sladoledarno bo skoraj zagotovo nastala vrsta, vendar se ne ustrašite, ta sladoled je vreden čakanja!

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 35.

Pistacijev rogljiček: VAJ

V kavarni VAJ so v ospredju masleno pecivo, sendviči, sladice ter posebni izbori kave in čaja. Poleg tega si lahko v razstavni kuhinji ogledate, kako se drug za drugim pripravljajo sendviči in peče sveže pecivo. Poskusite sladico iz restavracije Szonja Márk, zlasti pistacijev rogljiček, ki vas ne bo razočaral. In če ste že poskusili osnovno jed, poskusite še pistacijev croissant s črnim ribezom!

1085 Budimpešta, József krt. 30-32. | 1025 Budapest, Törökvész út 93/A. (Hello Buda) | 1051 Budapest, Sas utca 2.