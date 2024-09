6 zaklada vrednih zanimivosti v Hosszúhetényju in okolici, ki jih je vredno obiskati

Hosszúhetény in njegova okolica, ki se nahaja ob vznožju Zengő, stran od hrupa sveta, skriva toliko pravljičnih zakladov. Če obiščete to očarljivo pokrajino, si poleg raziskovanja naravnih in grajenih znamenitosti ne pozabite vzeti časa za popolno sprostitev!

Arboretum in grad Píspökszentlászló

V objemu doline se kot pravi skriti zaklad skriva Arboretum in grad Püspökszentlászlói, do katerega pridete z udobnim sprehodom iz središča mesta Hosszúhetény. Očarljivi grad je zgradil pečuški škof grof László Pál Esterházy, 100 let kasneje pa je škof Sámuel Hetyey okoli njega uredil arboretum, ki danes obiskovalcem predstavlja pravljično doživetje. V arboretumu, kjer rastejo posebne rastline in drevesa z vsega sveta, se skriva tudi baročna cerkev, ki je enaka starosti gradu.

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló utca

Krajinska hiša Hoszsúhetényi

Ob dolgem vikendu potepanja in sprostitve bi bilo greh ne zamuditi krajinske hiše očarljivega majhnega naselja, ki predstavlja zelo bogato madžarsko-švabsko ljudsko dediščino, ki jo je domačinom zapustila skozi pravljične, starodavne predmete in spomine. . V leta 2011 prenovljeni podeželski hiši si je mogoče ogledati edinstveno razstavo, kjer čista soba, zadimljena kuhinja in kuhinja za goste pripovedujejo o zakladih preteklosti. V podeželski hiši je tudi možnost ročnih del, ki brez izjeme obljubljajo doživetij polno rekreacijo za vse starosti. Ogled podeželske hiše je možen po predhodni prijavi.

7694 Hoszsúhetény, Kossuth Lajos u. 10.

Odmevna sedemnadstropna razgledna ploščad

Sedmerna razgledna točka Zengő, ki med daljnovidnimi ljudmi velja za mlado, je pravzaprav nastala z oživitvijo geodetskega stolpa, ki je nekoč stal tukaj. Razgledišče, ki se nahaja na 682 metrov visoki gori Zengő, že od leta 2020 sprejema obiskovalce v edinstvenem okolju z 22 metrov visoke strukture, obdane z jeklom, ki lahko vidijo čudovito valovito, z gozdom poraslo pokrajino. Razgledna točka, ki obljublja čarobni panoramski razgled, velja tudi za najvišjo točko južnega Prekodonavja.

Muzej jajc Míves

V osrčju Zengővárkonyja pričakuje obiskovalce resnično poseben in nenavaden muzej. Čeprav jajca, še posebej jajca Míves, marsikoga spomnijo na velikonočni praznik, je barvanje jajc dandanes preraslo v samostojno vejo ljudske umetnosti. Jajca, ki jih je mogoče okrasiti ne glede na praznike, so v Muzeju jajc Míves prerasla v umetnine, ki jih zanimajo ljudje od blizu in daleč. Zelo bogata zbirka črpa iz Evrope, vključno s Karpatsko kotlino, tu pa najdemo tudi umetnine iz oddaljenih pokrajin.

7720 Zengővárkony, Kossuth Lajos u. 6.

Velikani v Mecseku

Spomladi 2021 se je razširila novica, da so trije ogromni velikani vpluli v vzhodni Mecsek. Novica se je po svoje izkazala za resnično in na njihovo mesto so dejansko stopili trije pravljični velikani. Hosszúhetény je eno od treh majhnih naselij, kjer je eden od velikanov našel dom, a tudi bližnja Mecseknádasd in Bikal sta dobila avtoritativnega branilca na vaški meji. Vasgyúró, Kőmorzsoló in Fanyővő, znani iz pravljic, so eni od glavnih likov igre Mecseki Oriás Kaland in so utelešeni v delih Gáborja Barátha.

Máré-vár

Približno 5 km od Magyaregregyja, na vrhu Várhegyja, obdan z gostim gozdom, se skriva grad Máré. Natančnih podatkov o nastanku trdnjave ni, a prvi zapisi o gradu segajo v leto 1300. Skozi stoletja je imel grad, ki je preživel nešteto peripetij, veliko lastnikov, prizadeli pa so ga tudi požari, dokler ni dočakal zapuščene usode. Grad je bil obnovljen leta 1960, danes pa od srede do nedelje sprejema obiskovalce na nenavadno potovanje skozi čas.

7332 Magyaregregy, Máré-vár