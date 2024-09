Pustolovščina v vinski regiji Hajós-Baja: 5 čudovitih znamenitosti za prijeten jesenski izlet

Čeprav se zaradi vročine morda zdi, da je to še daleč, je dobro, da že zdaj začnete načrtovati destinacije za jesenske izlete. Tukaj je nekaj odličnih razlogov za raziskovanje lepot regije Baja in njenega vinorodnega okoliša!

Nadškofova lovska koča

Nadškofov lovski dvorec se nahaja v kraju Hajos v okrožju Bács-Kiskun in je bil zgrajen v 18. stoletju po naročilu nadškofije Kalocsa. Prvotno je bil zgrajen kot lovska koča, kjer so se nadškofje in njihovi gostje lahko odpočili med lovskimi izleti. Baročna rezidenca stoji sredi čudovitega parka, ki je še vedno ohranil svoj prvotni sijaj. Stavba je v svoji zgodovini opravljala številne funkcije, med drugim je bila gospodarsko središče in šola. Danes je grad spomeniško zaščiten in se uporablja kot prizorišče za razstave in kulturne dogodke.

6344 Hajós, Jókai utca 2.

Kletna vas Hajosi

Tik ob Kalocsi se nahaja impresivna vas, ki je imela nekoč več kleti kot hiš: sredi 19. stoletja se je Hajós ponašal s 363 kletmi, danes pa je to največja celovita kletna vas v Evropi s približno 1300 prešernami. Številne kleti, vklesane v lesohlinsko steno ob Donavi, in zgodovinske stiskalnice nad njimi so preurejene v gostišča, kjer lahko poskusite tipične sorte vinorodnega okoliša Hajós-Baja: cabernet sauvignon, kékfrankos, kadarka, szürkebarát in cserszeg spice. Popoln kraj za zgodnje jesensko potepanje!

Divji in romantični Gemenc

Gemenc je del narodnega parka Donava-Drava in je največji madžarski poplavni gozd, ki obsega približno 30.000 hektarjev. Območje je posebno, ker leži na nereguliranem odseku Donave, kar omogoča, da naravni tokovi reke oblikujejo pokrajino. Gemenc se ponaša z bogatim živalskim svetom z redkimi vrstami ptic, jelenov, divjih prašičev in srnjadi, pohodniki pa lahko območje raziskujejo po naravnih poteh, razglediščih in gozdni železnici. Gemenc je še posebej priljubljen med naravoslovnimi fotografi, saj razgibana pokrajina in bogata favna ponujata čudovite naravne podobe.

Ogledi znamenitosti v regiji Baja

Baja se nahaja na jugu Madžarske, v županiji Bács-Kiskun, ki jo obdaja reka Sugovica. Znana je po svoji bogati zgodovini, kulturni tradiciji in slikovitosti, znana pa je tudi kot prestolnica ribje juhe, kjer vsako leto poteka festival kuhanja ribje juhe, ki je največja turistična atrakcija mesta. Razgledna točka Türr István ponuja panoramski razgled, plaža Sugovica in otok Petőfi pa vabita na prijeten sprehod. Mesto privablja obiskovalce s svojim posebnim utripom, prijaznim vzdušjem in čudovitim naravnim okoljem.

Za gastronomska doživetja: Penzion in restavracija Tanyacsárda

Tanyacsárda v kraju Baja pričakuje obiskovalce s pristnim podeželskim vzdušjem in okusno madžarsko kuhinjo. Gostilna, ki se nahaja na bregu Donave, ima bogato zgodovino in je odličen kraj za okušanje tradicionalnih jedi, kot je znamenita ribja juha iz Baje, in drugih lokalnih specialitet. Tudi notranjost in teraso gostilne Tanyacsárda zaznamuje tradicionalni vaški slog, kjer se lahko gostje sprostijo v prijetnem okolju. Zaradi čudovite pokrajine in prijetnega vzdušja je gostilna idealen kraj za družinska srečanja in srečanja s prijatelji.

6500 Baja, okrožje Tanya I. 7.