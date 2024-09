7 nepozabnih stvari, ki jih lahko počnete in vidite v Miskolcu za nepozabno jesensko potepanje

Z nastopom jeseni je čas, da plažne copate zamenjate za pohodniške škornje in raziščete različne dele države! Miskolc je odlična izbira, če iščete naravo in znamenitosti.

Pogled na Miskolc iz ptičje perspektive: razgledna točka Avasi

Čeprav se morate do 60 metrov visokega televizijskega stolpa, ki je simbol Miskolca, povzpeti na hrib, ga ne smete zamuditi, saj lahko z razgledne ploščadi vidite celotno mesto. Šestdeset let stara stavba, znana tudi kot razgledni stolp Avasi, je bila nedavno prenovljena, in čeprav je znana silhueta ostala enaka, je stolp doživel nekaj vidnih sprememb znotraj in zunaj. Poleg tega, da je 12 metrov nižji, ima zdaj tudi ogromna panoramska okna, ki omogočajo še boljši razgled na vse bolj jesensko okolico. Ko boste uživali v razgledu, si velja ogledati tudi Arboretum Avasi, ki je od stolpa oddaljen le nekaj minut hoje in v katerem je najbogatejša zbirka iglavcev na Madžarskem ter številne zanimive vrste.

3530 Miskolc, Mendikás dűlő 1.

Sprehod po zgodovinskem mestnem jedru: Főutca in njena okolica

Čeprav je veliko neprecenljivih znamenitosti zunaj nekdanjega starega mestnega jedra, je območje, ki je zdaj središče Miskolca, s številnimi značilnimi stavbami in očarljivimi trgi še vedno vredno raziskovanja na sprehodu. Med zanimivosti glavne ulice spadajo Narodno gledališče Miskolc, zgrajeno v neoklasicističnem in mestoma romantičnem slogu, sinagoga, zgrajena v 60. letih 20. stoletja, in terasa Szinva, ki je priljubljena javna površina meščanov.

Živalski vrt in kulturni park Miskolc, Živalski vrt in kulturni park Miskolc

Cilj živalskega vrta Miskolc je bil realistično predstaviti divje živali gorovja Bükk, kar mu je vsekakor uspelo, saj lahko med sprehodom po območju vidite številne živalske vrste. Poleg številnih domačih velikih zveri so tu tudi eksotične živali z vseh celin. Tu lahko na primer najdete enega največjih volčjih tropov v Srednji Evropi in Davidovega jelena, ki izvira iz Kitajske.

3535 Miskolc, dolina Csanyik

Napolnite svoje telo in dušo: jamske kopeli Miskolctapolca

Jamske terme Miskolctapolca, ki so od leta 1941 uspeh na nacionalni ravni, privabljajo kopalce v Miskolctapolco v nenavadnem okolju. Jamske kopeli je v tisočletjih iz zemlje izdolbla topla kraška voda, danes pa navdušujejo z zdravilno jamsko klimo in pravljičnimi bazeni. Znamenite jamske kopeli dopolnjuje več bazenov in park savn.

3519 Miskolc, Pazár István sétány 1.

Romantični pobeg iz Miskolca: Lillafüred

Večina ljudi pozna podobo mesta Lillafüred, kjer se iz okoliškega gozda dviga čudovit hotel Palace, pred njim pa se nekaj ljudi udobno čolnari po jezeru Hámori. Ta čudovita destinacija je zlahka dostopna iz Miskolca, zaradi programa dejavnosti pa je vredna ogleda. Gozd lahko raziskujete z državno gozdno železnico, septembra pa lahko pokrajino občudujete tudi z vrha goske Lillafüred. Če želite območje raziskati peš, obvezno obiščite osupljiv slap in skalo Hamori, po dolgem dnevu pa ne zamudite knežje večerje: v postrvji farmi v dolini Garadna ponujajo sveže ocvrte ribe.

Veganske dobrote za vse: Veganski bistro Süt a Nap

V središču mesta Borsod se je odprla prva popolnoma veganska restavracija, v kateri bo zaradi pestrega jedilnika vsakdo zagotovo našel nekaj za svoj okus, ne glede na način prehranjevanja. V restavraciji Süt a Nap Vegan Bistro ponujajo jedi brez mesa, glutena in veganske jedi ter jedi brez mleka, medu in jajc.

3525 Miskolc, Széchenyi u. 43.

Filmi v prostem času: Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc

Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc, ki je v teh dveh desetletjih prerasel svoj sloves, bo med 6. in 14. septembrom potekal že dvajsetič. Številni ljubitelji se vsako leto vračajo iz vse države, da bi si ogledali najnovejše tuje in madžarske filme, ki so bili tu premierno prikazani. Letos bodo v Miškolcu prikazani najzanimivejši in najbolj cenjeni filmi iz Cannesa, Berlina, Benetk ali Karlovih Varov, če pa vas zanimajo najnovejši madžarski filmi, jih boste tukaj našli tudi vi. Poleg projekcij bo na voljo tudi vrsta dogodkov na prostem, med drugim številni koncerti v okviru programa Cineversity, organiziranega v sodelovanju z Univerzo v Miskolcu.