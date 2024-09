7 zanimivih vodenih sprehodov v Budimpešti v prvem jesenskem mesecu

Z novim začetkom v septembru boste imeli več kot le eno priložnost, da na vodenih sprehodih ponovno odkrijete prestolnico in njene skrite obraze in skrivnosti.

Razkošni domovi aristokracije

7. septembra od 10. ure dalje se pridružite ekipi projekta Corzoz z nami! in se potopite v skrivnosti aristokracije. Na triurnem vodenem sprehodu boste odkrivali življenje in arhitekturo aristokracije v palačni četrti, vključno s palačama Festetics in Wenckheim. A skrivnosti in misteriji se tu ne končajo, saj boste izvedeli, kako je to zaprašeno predmestje nenadoma postalo središče kulturnega, političnega in gospodarskega življenja v tistem obdobju.

Datum sprehoda: 7. september 2024.

Izlet po gobah in užitnih divjih rastlinah

Poseben dogodek bo potekal 8. septembra od 10. ure dalje na Ljudskem otoku. Če so vas vedno zanimale užitne gobe in divje rastline, se boste na ta dan pod strokovnim vodstvom naučili vse o iskanju hrane. Sprehod bo vodil biolog in certificirani strokovnjak za gobe, poleg iskanja hrane pa bodo na voljo tudi različne zgodbe, pripovedi in uporabno znanje, ki vam bodo pomagali pri orientaciji po zakladih poplavnega gozda.

Datum sprehoda: 8. september 2024.

Degustacija iz Italije

10. in 24. septembra bo na krilih okusov na povsem novem gastronomskem doživetju Imagine zaživele zgodbe preteklosti. Italijanske restavracije in jedi, sladoledi, kave, testenine, pice in prosecco, ki so tako dolgo bogatili okuse prestolnice, še danes govorijo sami zase. Na tem sprehodu, ki ga bodo spremljale nebeške degustacije, boste izvedeli, kdaj se je v Budimpešti odprla prva italijanska restavracija, predvsem pa, kdaj in kako so se začeli madžarsko-italijanski gastronomski odnosi, predvsem pa, kako so se razvijali.

Sprehod bo potekal od 10. do 24. septembra 2024.

Otoške zgodbe

14. septembra ste mladi in stari vabljeni na igriv in raziskovalen sprehod po Ligetu. V zabavnem in razburljivem programu Zgodbe otoka si boste pobliže ogledali zgodovino hiše Millenium. Izvedeli boste lahko tudi, kako se na stenah Hiše tisočletja znajdejo krilati levi in kdo spi v edini grobnici v Mestnem parku. Priporočeno starostno obdobje je od 6 do 12 let.

Datum sprehoda: 14. september 2024.

Avstrija nas v sanjah vabi nazaj

15. septembra lahko z ekipo projekta longwalk.walk.us odletite v devetdeseta leta prejšnjega stoletja? Med 2-urnim sprehodom boste obiskali nekaj najbolj nepozabnih lokacij v središču Budimpešte, vključno s prvo pisarno stranke Fidesz in sedežem banke Postabank. Sprehod priporočamo vsem, ki jih zanima, kaj se je zgodilo v desetletju od padca berlinskega zidu do padca Svetovnega trgovinskega centra in ali smo končno dohiteli Avstrijo.

Datum sprehoda: 15. september 2024.

Grobi obhodi rožnega vrta

20. septembra se lahko od 15. do 17. ure sprehodite po rožnem vrtu MATE Budatétény, ki se ponaša s skoraj 900 madžarskimi in v tujini vzgojenimi vrtnicami. Na tem očarljivem sprehodu boste lahko izvedeli več o kulturnih in zgodovinskih vidikih gojenja vrtnic, zgodovini rožnega vrta, zgodovinskih vrtnicah in delu madžarskih žlahtniteljev vrtnic. Pot vodenega ogleda bo sledila cvetočim vrtnicam.

Datum sprehoda: 20. september 2024.

Od Köröndta do Ligeta

Na naslednjem v nizu sprehodov po krajevni zgodovini v Hatkerju bo v ospredju eden najbolj zanimivih odsekov Andrassyjeve avenije. Ta 2,5-urni vodeni sprehod, ki ga organizira Eötvös10, bo razkril skrivnosti soseske, ki je del mestnega parka. Razkrili bomo skrivnosti nezasluženo pozabljene vile, palače, ki se zgleduje po beneških palazzih, in orientalske zanimivosti vrta svetovnega popotnika Ferenca Hoppa.

Datum sprehoda: 28. september 2024.