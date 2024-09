Sprehod ob vznožju hriba Kissváb: V iskanju skrivnosti čudovitih vil

Na veselje ljubiteljev secesije se Budimpešta ponaša z neštetimi vilami iz preloma stoletja, od katerih ima vsaka zanimivo zgodovino in osupljivo zunanjost. Odpravite se na prijeten zgodnjejesenski sprehod in odkrijte razkošne vile ob vznožju gore Kissvábhegy!

Ulica Bíró 6/D

Vila Farkas, ki jo domačini poznajo kot strašljivo vilo, je s svojimi mogočnimi vrati, divjim vrtom in z bršljanom obloženimi okni vredna ogleda že od daleč. Ko je bilo zemljišče razparcelirano, je parcelo kupil tisti, ki je ponudil največ, podjetnik Imre Farkas in njegova žena Vilma Stein, ki sta se v hišo vselila s svojimi štirimi mladimi sinovi.

Leta 1908 sta vodja podjetja Kann in Heller, ki je trgovalo s stroji za mlinarstvo in kmetijstvo ter jih popravljalo, in njegova žena prosila priljubljeni arhitekturni par Ernőja Romána in Miklósa Romána, naj zgradita enonadstropno vilo v slogu art nouveau-art deco, s prostornimi sobami in ogromno notranjostjo.

V nadstropni stavbi so številne dnevne sobe in sobe za goste, kopalnice, garderobe ter spalni prostori za osebje in guvernante, v kleti pa sta drvarnica in velik zimski vrt. V razkošni vili so do nacionalizacije živeli člani družine Farkas, po razdelitvi na več stanovanj pa so se vanjo preselili številni stanovalci. Žal je zdaj prazna in le upamo lahko, da se bo njena usoda v bližnji prihodnosti spremenila na bolje.

Ulica Alma 1.

Aladár Árkay, ki je zasnoval večino vil na tem območju, je tako vzljubil tukajšnji zrak, da je v slogu, ki se je skladal z drugimi stavbami, zasnoval celo stalno bivališče za svojo družino. Podstrešje hiše na vogalu ulice Alma in ulice Városmajor je bilo tudi arhitektov studio, zato je po letu 1913 večino časa preživel na svojem ljubem Kissvábhegyju.

Secesijska vila, vgrajena v pobočje, ima več edinstvenih elementov: fasado krasi mozaik barvitih gotskih oblik, glavno pročelje pa poudarja kamnita balustrada na terasi, ki spominja na slog transilvanske ljudske umetnosti. Vogalna stavba, ki je spomeniško zaščitena, je bila v preteklih letih večkrat prezidana, zato hiša žal ni več v svojem prvotnem sijaju.

Ulica Alma 2.

Družinska hiša s strešno teraso in neskončno edinstvenim videzom je bila zgrajena za Sándorja Beretvása, direktorja Madžarske hipotekarne kreditne banke, in njegovo ženo Violo Zsigmondy, ki sta za zasnovo vile prosila takrat komaj 26-letnega Bertalana Árkaya. Vila, ki je takrat veljala za neverjetno moderno, s temno rdečim ometom in čudovitim panoramskim razgledom, je bila dokončana leta 1927, spremljal pa jo je vrt s sadnim drevjem.

Po skoraj 20 letih je naslednji lastnik, Zsigmond baron Perényi, postal upokojeni minister za notranje zadeve, v obdobju socializma pa so se v vili menjavali najemniki. Po zaslugi sedanjih lastnikov je hiša v osrčju te strme ulice spet dobila svojo prvotno podobo.

Ulica Ráth György 40.

Najbolj značilna vogalna hiša ulice Ráth György utca je ena od 37 stavb, znanih kot stanovanjsko naselje sodnikov in tožilcev, katere prvi najemnik je bil v Egerju rojeni Dezső Makay, sodni sodnik, in njegova velika družina. Tako kot za druge hiše na tem območju je tudi za to čudovito vilo zasnoval Aladár Árkay, ki je oblikoval vogalne stolpe in posebne okraske, po katerih je stavba izstopala od drugih. Od leta 1913, ko je bila zgrajena, je bila deležna številnih predelav in prizidkov ter za več desetletij izgubila prvotno notranjo razporeditev in zunanji čar, vendar je po prenovi leta 2001 ponovno dobila prvotni sijaj.