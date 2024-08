5 kultnih filmskih lokacij na Madžarskem, kjer so oživeli najbolj znani madžarski filmi

Izbrali smo pet najbolj kultnih lokacij madžarskih filmov in serij, kjer oživijo naši najljubši filmi!

Csinibaba: Vrt Orczy, Budimpešta

Javni park v osmem okrožju Budimpešte je odlična destinacija za preživljanje prostega časa. Na tem območju se nahajajo različna športna igrišča, sprehajalne poti in celo jezero Orczy, ki ga obdajajo prijetne restavracije. Park, ki je odprt od 6. do 22. ure, je bil nekoč (v 18. stoletju) v lasti barona Lőrinca Orczyja, njegov sin László pa je ustvaril največji angleški vrt v Pešti. Park, ki se je pojavil v več pomembnih prizorih filma „Csinibaba“ iz leta 1997, je bil pred nekaj leti temeljito prenovljen, tako da je območje spet postalo privlačnejše in privlačnejše za obiskovalce.

Made in Hungária: Margaretin otok, Budimpešta

Ena najbolj kultnih lokacij filma Made in Hungária je otok Margaret, na katerem se na prvi maj v filmu odvija glasbeni kaos z nastopi amaterskih glasbenih skupin. Območje, posejano z ogromnimi starimi drevesi, senčnimi sprehajalnimi potmi in prostranimi travniki, je zanimiva destinacija za vsakega obiskovalca Budimpešte, možnosti za rekreacijo pa so nepogrešljive, zato se splača iti ven in uživati v odličnih stvareh na otoku Margaret!

Kincsem: Grad Festetics, Dég

Klasicistični grad Festetics iz 19. stoletja se nahaja v kraju Dég v županiji Fejér, obkrožen z največjim angleškim vrtom v državi in očarljivim jezerom. Čudovit grad je naročil grof Antal Festetics med letoma 1810 in 1815, zasnoval pa ga je priznani arhitekt tistega časa Mihály Pollack. Na jezerskem otoku poleg gradu stoji edinstvena stavba iz rdeče opeke, do katere se pride po lesenem mostu. Hiša Hollandi je bila zgrajena leta 1891 na željo Pála Festeticsa in se je takrat uporabljala kot hlev, v njenem zgornjem nadstropju pa se je zdravila grofica Lenke Pejacsevich, ki je zbolela za pljučno boleznijo. Lepota gradu in njegove okolice je pritegnila pozornost filmske industrije, saj so tu posneli številne prizore filma Otok zakladov.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

Üvegtigris: Jezero Garancsi, Tinnye

Tinnye, ki se nahaja na čudovitem budimpeškem gričevju, je zaradi snemanja kultne madžarske komedije Üvegtigris postal priljubljen kraj za obisk. Znamenita bifeja iz trilogije oziroma Lalijev imperij, ki ga je igral Rudolf Peter, stoji ob jezeru Garancsi, ki ga obdaja gosto trstičje, zato je priljubljeno romarsko mesto filmskih turistov. Bivak je postal nekakšen simbol in ni le kulisa, saj deluje še danes. Obstajajo pa tudi drugi razlogi za obisk: leta 2000 so okoli umetnega ribnika, ki naj bi nastal v srednjem veku, uredili učno pot in počivališča; ta je s svojo bogato divjino in idiličnim mirom privlačna destinacija za tiste, ki iščejo pobeg iz prestolnice.

Naša mala vasica: Pivnica Teca, Esztergom

V naši državi skoraj ni človeka, ki ne bi vsaj malo poznal serije Naša mala vas in v njej resnično kultnega kraja, središča Pajkaszega, Teca Pivnica. Lokacija je dejansko v Esztergomu, na ulici Hunyadi János, kar bo nepozabno doživetje ne le za ljubitelje serije. V najstarejši stavbi v vasi je brez dvoma bolje postreči z okusnim hladnim pivom, vinom, kavo ali celo hamburgerjem.

2508 Esztergom, Hunyadi János utca 54.