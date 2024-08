Novosti ob Blatnem jezeru: 5 krajev, ki jih lahko obiščete to poletje

Poletje in zadnji mesec balatonske sezone prinašata nekaj novega. Če ta mesec načrtujete počitnice, si oglejte naslednje kraje!

Bistro Várlak, Balatonmáriafürdő

Težko si predstavljamo lepše povabilo, kot je posebej imenovani bistro Várlak. Bistro Balatonmáriafürdő z odličnimi zajtrki in brezhibnimi gastronomskimi izkušnjami je zaporedje briljantnih kompozicij jedi. Če si torej želite napolniti baterije v utrujenem jutru ali popoldne po dnevu na plaži z odličnim francoskim toastom, raztrgano račjo bageto ali sveže pečenim vafljem in skodelico odlične kave, vabljeni k nam!

8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 12.

Pilikan Svet ptic in lilij, Cserszegtomaj

Sredi julija so v Cserszegtomaju, na mestu nekdanje poljske tržnice, odprli najnovejši park ptic Blatnega jezera. Več kot 300 eksotičnih ptic in živalski vrt zdaj v slikoviti vasici pričakujeta obiskovalce vseh starosti. V parku, ki ponuja tudi čudovit razgled na Blatno jezero in okoliško pokrajino, živijo prebivalci, kot so miniaturna piščančica Bella, alpaka Cinege in labod Toto, zvezda Blatnega jezera.

8372 Cserszegtomaj, Várvölgyi út 44-46.

Kenyérbár, Szigliget

V osrčju mesta Szigliget je junija vrata odprl Kenyérbár, nov zajtrkovalnica, vinoteka in pekarna na tem območju. Kenyérbár je odličen kraj za dober zajtrk, nakup vsakodnevnih živil ali polnjenje baterij na kolesarskem izletu okoli jezera. Našli boste kvašene kruhe, različno slano in sladko pecivo, mirne in tihe maslene zvitke ter izbor odličnih vin, ki zlahka zdrsnejo v usta.

8264 Szigliget, Eötvös Károly u. 9.

ÁBRA Büfé, Ábrahámhegy

Plaža Ábrahámhegy je obvezna za tiste, ki želijo obilno praznovati počitnice na plaži z bližnjevzhodnimi jedmi. Poleg običajnih jedi z balatonske plaže ÁBRA odpira povsem nova obzorja s piščančjo šalamo, humusom, feto in jajčevci ter dobrotami, zavitimi v nogometno omako. In če ste se že odločili za svoj najljubši prigrizek, lahko izbirate med lahkimi poživili za dušo, sirupi Folly in celo kombucho.

8256 Ábrahámhegy, Balaton u. 2.

Nova naravoslovna pot v Gyenesdiasu

V kraju Nagymező, ki je oddaljen le nekaj minut hoje od razgledišča Festetics v Gyenesdiásu, je bila zgrajena povsem nova učna pot. Netradicionalna pot, znana kot kardiotonična pot, pomaga oceniti zdravje srca pohodnikov. Balatonska pot je zadnja v nizu tematskih poti po vsej državi in zdaj ponuja priložnost, da z merjenjem srčnega utripa in njegovo oceno naredite nekaj za zdravje svojega srca.

8315 Gyenesdiás, Nagymező