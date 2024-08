Vse, kar morate vedeti o ognjemetu 20. avgusta v Budimpešti leta 2024

Ognjemet 20. avgusta v Budimpešti privabi veliko ljudi, kar obljublja nepozabne trenutke občinstvu, ki prihaja v prestolnico tudi v letu 2024. Zbrali smo vse koristne informacije, ki jih morate vedeti o spektakularni praznični predstavi.

Ognjemet 20. avgust 2024 v Budimpešti: datum, začetek, lokacije

Letošnji ognjemet se 20. avgusta začne ob 21. uri in traja do 22.30. Njegova lokacija je 5-kilometrski odsek od Margitszigeta do Petőfijevega mostu, zato se bo splačalo izbrati lokacijo za ogled ognjemetov, s katere se lepo vidi nebo nad okljukom Donave v središču mesta.

Ognjemet 2024 se imenuje „Igra ognja in luči”, spektakularen šov pa bosta dopolnila dvodelni šov z droni ter svetlobni in laserski šov. Poleg tega bosta pobarvani proti Donavi obrnjena stran parlamenta in južna stran ter celotna površina Verižnega mostu.