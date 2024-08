Skupnostni klavirji BudapestPiano pričarajo nasmehe na obraze ljudi po vsem mestu

Márton Demeter kot finančni analitik dolgo časa ni imel veliko opraviti z glasbili, vendar je bil on tisti, ki je s svojimi skupnimi klavirji prinesel glasbo v javne prostore Budimpešte. Spoznajte skoraj edinstveno civilno iniciativo tukaj in njen zadnji začetek!

Vse je bilo proti njemu, a mu je uspelo

Tovornjak s klavirjem, obstal v prometnem zamašku, divja božična vihra, nato pa naslednje jutro sneg, ki ga je poslal Murphy. Decembra 2021, sredi teh dogodivščin in obkrožen s toliko dvomi, je bil v budimpeškem parku Városháza postavljen prvi skupnostni klavir, kjer so se en za drugim pojavljali navdušeni podjetniki, ki so svojo dušo izlili v 30-50 let star sovjetski instrument. .

Klavirska pesem se je razširila po mestu, do sedaj pa je obarvala ulice Budimpešte na skupno 8 mestih. Budimpeštanski park, železniška postaja Keleti, Fővám tér in to poletje Hősök tér so prav tako nekaj dni polni glasbe v čast Coldplay. Trenutno nas skupnostni klavirji Demetra Marcija sprašujejo „Ali želite igrati” na tržnici Fény utca in Népliget.

Kaj je navdihnilo BudapestPiano?

Ideja za sprva samostojni umetniški projekt se je oblikovala že leta 2017, ko je Marci na letališču na Malti videl klavir. Tudi v naslednjih letih ni bil brez impulzov. Leta 2019 je zaigral na inštrument na rimskem letališču, nato pa se je odločil, da bi to izkušnjo prinesel tudi na Madžarsko. Kot pri vseh klavirjih BudapestPiano je tudi prvega kupil sam in še vedno krije večino stroškov njihovega vzdrževanja.

Civilni podporniki so podprli projekt

Civilna iniciativa – pri kateri vztraja Marci – je zdaj skorajda postala druga služba. Pogajanja, pridobivanje dovoljenj, vzdrževanje, čiščenje, uglaševanje glasbil, upravljanje vmesnikov družbenih medijev so del nalog projekta. Vendar pri vsem tem ni osamljen, pri delu mu prostovoljno pomaga skupnost, ki je zdaj postala skupina prijateljev. Obstajajo pa tudi primeri neznanih dobrotnikov, ki uglašujejo ali čistijo klavirje ali celo nalagajo note na instrument.

To je vredno narediti za ljudi

Pozitivne povratne informacije vseskozi dokazujejo, da ima delo svoje sadove in BudapestPiano se je počasi utrdil v javni zavesti. Medtem pa soseske skupnih klavirjev ne napolnijo z glasbo le mimoidoči, ampak tudi pevski zbori, pevski zbori in mini bendi z veseljem hitro koncertirajo ob inštrumentih.

BudapestPiano ima celo odkritelja: ukrajinska pianistka in učiteljica klavirja Katerina Parhomenko je dolgo časa vadila na skupnih klavirjih v Pešti brez lastnega klavirja. Potem, ko je spoznal Marcija, je imel priložnost igrati svoje komade v kavarni Jedermann po koncertu Presserja. In dejstvo, da so po tipkah skupnostnih klavirjev zaorali tudi Gábor Presser, Péter Buka, Paulina Kocsis, Thomas Krüger, Oláh Krisztián in Áron Tálas, je le češnja na torti. Pravzaprav je pred nekaj leti japonska državna TV celo posnela BudapestPiano.

BudapestPiano že leti na spletu

Pred nekaj tedni je BudapestPiano debitiral z lastnim podcastom, v katerem Marci razpravlja o vsem, kar je povezano z glasbo, koncerti in klavirjem. Inovacije in nadaljnji načrti se tukaj ne ustavijo, saj je ena od Marcijevih srčnih želja vključiti tudi mestno jedro Pešte.

Vendar pa se lahko BudapestPiano razvija le v toliko korakih, kolikor projekt prejme finančne podpore. Poleg tega vzdrževanje in uglaševanje obstoječih klavirjev povzroča tudi stroške. Tako aktualna skupnostna zbirka do konca leta cilja na te težnje. Več informacij o tem najdete na budapestpiano.hu.