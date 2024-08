7 razburljivih muzejev v Óbudi, ki vam bodo zagotovili nepozabna doživetja

Čeprav Óbuda uradno ni muzejsko okrožje prestolnice, v njej domujejo številni muzeji, ki so namenjeni tako ljubiteljem zgodovine kot tudi ljubiteljem umetnosti in sodobne umetnosti.

Vasarelyjev Muzej

Ta muzej se nahaja v središču Óbude in je posvečen Victorju Vasarelyju, najpomembnejši osebnosti optičnega slikarstva, ki je med drugim oblikoval logotip Renault, ki se uporablja od 70. let prejšnjega stoletja dalje. Prva stalna razstava, ki je bila odprta leta 1987, prikazuje umetnikovo kariero od začetkov do njegove svetovne slave in zajema najpomembnejše mejnike v njegovem osebnem in poklicnem življenju. Razstava kronološko sledi umetnikovemu delu, od njegovega prvega budimpeštanskega risarskega krožka do njegovih najzahtevnejših op-artovskih del, ob njegovih osupljivih delih pa raziskuje tudi Vasarelyjevo življenje.

1033 Budimpešta, Szentlélek tér 6.

Zbirka tekstilij Goldberger

Goldbergerjeva tekstilna zbirka, ki jo je ustanovil Ferenc Goldberger, je zdaj modno usmerjena tekstilna tovarna z osupljivo domiselno razstavo z interaktivnimi elementi, zvokom in filmom ter pogledom na modno tradicijo, razvoj mode in zgodovino družine ustanoviteljice ter zgodovino judovstva skozi usodo družine ustanoviteljice.

1036 Budimpešta, Lajos utca 136-138.

Madžarski muzej trgovine in gostinstva

Madžarski muzej trgovine in gostinstva, ki se nahaja v nekdanji hiši Gyule Krúdyja, s stalnimi in občasnimi razstavami obiskovalce popelje na potovanje v preteklost. Tematske razstave ponujajo vpogled v vsakdanje življenje, kako je bilo biti gost in se zabavati, stene pa razkrivajo tudi oglase, reklame in relikvije, ki smo jih nekoč videli na ulicah. Poleg stalnih razstav ustanova redno organizira začasne razstave, koncerte, vinske večere in tematske predstave, zato velja spremljati aktualni program.

1036 Budimpešta, Korona tér 1.

Csodák Palotája

Csodák Palotája si že četrt stoletja prizadeva predstaviti zakone narave in čudoviti svet fizike na spektakularen in dostopen način za vse starosti. Interaktivna razstava se je pred kratkim odprla na povsem novi lokaciji na Hribu zvezd, kjer lahko mladi in stari raziskujejo vznemirljive instalacije. S številnimi novostmi, štirimi znanstvenimi predstavami na dan, nenehnim igrivim eksperimentiranjem v laboratoriju Richter Gedeon, kinom 4D in več tisoč kvadratnimi metri igralnih površin je Csopa nepogrešljiva tako za otroke kot za odrasle.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Muzej Kiscelli

Muzej Kiscelli, ki je bil prvotno zgrajen kot samostan, je pozneje kupil izdelovalec pohištva Miksa Schmidt, ki je stavbo in park po svoji smrti zapustil glavnemu mestu. Stalna zbirka muzeja, ki pripoveduje o zgodovini Budimpešte in ima pomembno zbirko likovne umetnosti, obiskovalcem ponuja resnično pestro doživetje. Na dvorišču stavbnega kompleksa iz obdobja romantike je tudi razstavni prostor s skulpturami in umetniškimi deli, muzej pa obdaja nedavno prenovljeni gozdni park Kiscelli, ki je razširjen s sodobnim gozdnim igriščem.

Ulica Kiscelli 108, 1037 Budimpešta.

Inštitut za sodobno umetnost Godot

Zavod za sodobno umetnost Godot je v naši državi edinstvena, popolnoma neodvisna umetniška ustanova, katere srce je sodobna umetnost. S skupno površino 1.100 kvadratnih metrov, 700 kvadratnih metrov veliko dvorano in štirinadstropno stavbo, ki je neposredno povezana z njo, je zavod idealno prizorišče za razstave in dogodke s področja sodobne umetnosti. Velik prostor uporabljajo tudi za gledališke in plesne predstave, zato spremljajte njihovo spletno stran za aktualne programe.

1037 Budimpešta, Fényes Adolf utca 21.

Muzej Aquincum

Muzej Aquincum se ponaša z večmilijonsko zbirko in je ena od klasičnih znamenitosti na tem območju, saj ponuja edinstven vpogled v dediščino antičnega Rima v Budimpešti. Ob muzeju je Romkert, eden največjih rimskih arheoloških parkov na Madžarskem, kjer si obiskovalci lahko ogledajo del civilnega mesta Aquincum ter najbolj značilne javne stavbe in zasebne hiše mestnega središča iz 2. do 3. stoletja našega štetja.

1031 Budimpešta, Szentendrei út 135.