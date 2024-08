Izleti v bližini Budimpešte: 5 obmorskih destinacij za poletne počitnice

Tudi najbolj vroči poletni dnevi so v naravi bolj znosni. Priporočamo senčne poti ob potoku, slap, ki se spušča z višine, in otok na Donavi, dostopen po vodi, za ohladitev v času vročine.

Hladilni sprehod po gozdu: dolina Apátkúti, Visegrád

Posebej lepa točka v Višegrajskem gorovju je dolina Apátkúti, na katere cestah lahko najdete slapove, jezera in gozdna igrišča. Njegovi poudarki vključujejo botanični vrt Miklósa Bertényija, slap Ördögmalom, izvir Kaán, jezera Pistrángos in travnik Telgárthy, ki so vsi očarljive znamenitosti. V dolini lahko hodimo tik ob potoku, medtem ko se proti nam dvigajo skalne stene, nato pa lahko prispemo v divje romantično sotesko dolino, obrobljeno z morjem kamenja, bučečih dreves in gnilih hlodov.

Ogled Bauhausa na otoku ob Donavi: otok Lupa, Budakalász

Ko rečemo “Lupa”, večina ljudi pomisli na plažo Lupa, ki se je iz rudarskega jezera razvila v tropsko kopališče, čeprav otok Lupa na Donavi, ki prav tako pripada Budakalászu, skriva veliko bolj zanimive znamenitosti – predvsem če je kdo tam za arhitekturo tridesetih. Majhen košček kopnega med otokoma Szentendrei in Budakalászom je dosegljiv samo po vodi. In kaj najdemo tukaj? 33 počitniških hiš z ravnimi strehami, stoječimi na nogah, z armiranobetonskimi okvirji, ki so zgrajene v usklajenem, modernističnem duhu. Večina hiš se nahaja ob glavni ulici 700 metrov dolgega počitniškega raja, ki se vije v smeri sever-jug. Njene orjaške platane, ki segajo proti svetlobi, dajejo otoku posebno vzdušje, ki je lahko dostopno. s trajektom, ki odhaja vsako uro iz bifeja Ebihal na drugi strani.

Doživetje blizu narave 30 minut iz Budimpešte: rezervoar Háziréti, Pilisvörösvár

Na meji med Pilisvörösvár in Csobánka, približno 15 kilometrov od Dobogókő, rezervoar Háziréti čaka tiste, ki želijo loviti ribe in se sprostiti. Njegova zgodovina se je začela v obdobju pred spremembo režima: leta 1984 je nastal z nabrekanjem potokov, zaradi česar so bila drevesa poplavljena z vodo. Njihovi štori se pojavljajo na nekaterih delih jezera, zato rezervoar pogosto primerjajo z jezerom Gyilkos. Ribiško jezero, ki je na dosegu roke prestolnici in ga mnogi označujejo za “hlačnico”, se ponaša s pestrim kopenskim in vodnim živalstvom, znano pa je tudi po posebno bogati favni kačjih pastirjev. Popolna izbira, če želite doživetje blizu narave.

Pobeg ob žvrgolenju ptic stran od mestnega hrupa: zaliv Hárosi, Budimpešta

Nekaj minut od vrveža mestnega jedra in le nekaj metrov od betoniranih plaž se nahaja prav čaroben, manj znan kraj, kjer vroč asfalt zamenja pravo divje romantično okolje. Pravljični zaliv Hárosi se nahaja na območju Budatetény in čeprav je priljubljen med ribiči zaradi raznolike in bogate ribje populacije, je odlična destinacija ne le zanje, ampak tudi za tiste, ki bi si radi napolnili baterije pod senčnimi drevesi, v naravi ob žvrgolenju ptic.

Lahek pohod do največjega slapa v regiji: Paprikás-patak, Solymár

Izviri in slapovi se bodo vrstili na poti tistih pohodnikov, ki se bodo odločili iskati obrežna doživetja nedaleč od Budimpešte. Dolina Alsó-Jegenye in Paprikás-patak, ki se vijeta v divjem in romantičnem okolju, sta primerna kraja za izlete za družine z majhnimi otroki. Pot, ki jo označujeta rumeni pas in Blue Mária, poteka skoraj od prvih korakov ob potoku Paprikás, ki ga prečkajo majhni leseni mostički, primerni za prečkanje. Posebna zanimivost potoka in doline sta slap, ki velja za največjega v Budimskem gorovju, in izvir Rózsika, do katerega lahko pridete tudi po lesenem mostu.