Geološko čudo Cserhát nima enakega v Evropi

Območje okoli južnih pobočij gorovja Cserhát skriva majhen zaselek, kjer skozi očarljive kmečke hiše veje miren veter podeželske idile. Iz vasi pa se je vredno odpraviti proti zahodu, saj se 2,5 km od Bérja lahko sprehodite po osupljivih andezitnih stebrih in čudovitih panoramskih razgledih.

Skrivnost izjemnih andezitnih stebrov

60 km od glavnega mesta, v bližini Bérja, stoji Velika gora, kjer se je pred 13-15 milijoni let valilo plitvo morje vode, iz katerega so se kot otoki dvigali razpokani vulkani, ki so občasno puhali žarečo staljeno kamnino. Pokrajina vulkanov, obdanih z vodo, se je pozneje umirila, erozija, ki poteka še danes, pa je prevladala, tako da so ostale le strjene kamnine v trebuhu vulkana.

Danes se ti andezitni kraterji raztezajo na več kilometrov in so se razkrili zaradi kamnolomov iz 20. stoletja. V Evropi edinstveni, v svetu pa celo redki andezitni stolpiči so posebni, saj je njihova stolpičasta struktura bolj značilna za bazalte. navzven obrnjeni stolpiči, ki jih vidimo na andezitnem stolpiču Velike gore, so namreč izjemni v bazaltu, kaj šele v andezitu.

Pot do geoloških čudes

Do nenavadnih geoloških formacij se lahko odpravite iz središča Bérja po zeleni oznaki + in nato po zeleni stezi od vznožja gore. Ko zapustite vas, se povzpnete po dolini potoka Bér in prispete do kamnitega gradu.

Tu si lahko ogledate več skalnih vzorcev, značilnih za to območje. Ko se nato premaknete od betonske stavbe, je nestrpno pričakovani in fascinantni geološki zaklad na dosegu roke.

Le nekaj metrov navzgor od kamnoloma se iz gozda pojavijo impresivne sive oblike, dokler se andezitni stebri ne pokažejo v vsej svoji veličini s strani.

Če zavijete desno in se poslovite od osupljivega naravnega kamnitega tobogana, vas pot pripelje na vrh Velike gore, kjer vas bo znova osupnila izkušnja stopanja po morju sivega kamenja, prekritega z mahom.

Tu vas ne bo prevzela le andezitska poplava, temveč tudi slikovita panorama vrhov gore Sandar in gore Castle Hill ter dolgih pasov kmetijskih površin. Ko se boste naužili mirne pokrajine, vam preostane le še vrh Velike gore, kjer vas čaka še en osupljiv razgled.