6 posebnih krajev in programov v Budimpešti, kjer so olimpijske igre v središču pozornosti

Čez nekaj dni se bodo začele 33. poletne olimpijske igre 2024, ki bodo v Parizu. Če se želite ustrezno uglasiti s svetovno znanim dogodkom, obiščite posebne lokacije Budimpešte!

Olimpijski park

Eden najbolj znanih krajev v prestolnici, ki je očitno povezan z olimpijskimi igrami, je Olimpia Park, ki se nahaja v soseščini parlamenta, med Jászai Mari tér in Kossuth Lajos tér. Park, ki je bil prenovljen pred natanko desetimi leti, se trudi zagotoviti rekreacijo za vse starosti. Ne glede na to, ali gre za počitek ali sproščeno sproščanje na bregovih Donave, ima tukaj vsakdo možnost, da si napolni baterije s športnim igriščem, igriščem in tekom za pse. Lepota parka je tudi kip Simbol, ki prikazuje olimpijski krog, olimpijski spomenik, ki se nahaja nedaleč od njega, in stena z imeni športnikov, ki so osvojili zlato olimpijsko medaljo.

„Hitreje, višje, močneje” – olimpijci na pokopališču Fiumei út

Med vodenimi skupinskimi sprehodi po pokopališču Fiumei út lahko radovedneži najdejo tudi tematski sprehod, posvečen olimpijcem. Med sprehodom boste obiskali grobove olimpijcev, ki so uspeli priti na najvišjo stopničko zmagovalnega odra in jim je bilo najpomembneje premagati samega sebe, pa tudi tistih, ki so kljub dosežkom umrli pozabljeni. 1,5- do 2-urni sprehod, ki se začne pri glavnem vhodu na pokopališču Fiumei út, lahko opravite kot del skupinskega vodenega ogleda proti plačilu.

Interaktivna olimpijska razstava in športni park na Margaretinem otoku

26. julija, hkrati z olimpijskimi igrami, bo ob tej priložnosti postavljen prostor Pop-up skupnosti Sportgarden odprl svoja vrata v Holdudvarju v Margitszigetu. Med olimpijskimi igrami vse do 11. avgusta vsak dan med 14. in 22. uro interaktivna razstava olimpijske zgodovine, športni salon in športni park pričakujejo mlade in starejše, ki uživajo v aktivnosti. Razstava z naslovom Sportodüsszeia bo po olimpijskih igrah na ogled do 15. septembra.

Olimpijski memorial Hrast II. okrožje

Na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 so zmagovalcem ob vsaki zlati medalji podelili hrastovo sadiko. Deset madžarskih zlatih medalj se je domov vrnilo z desetimi sadikami hrasta, ki so jih nato posadili na različnih koncih države. Eden izmed desetih olimpijskih spominskih hrastov je II. okrožju, v vrtu na naslovu Heinrich István utca 5, raste hrast, ki bo kmalu dočakal devetdeseto leto, napis na njegovem deblu pa pove, da ne gre za katero koli drevo. Drevo je prejel rokoborec Ödön Zombori poleg zlate medalje in je bilo zasajeno na vrtu frančiškanskega reda, ki je bil takrat tukaj.

Olimpijski spominski zid na pokopališču Farkasrét

Na pokopališču Farkasrét so v začetku julija slovesno odprli spominsko steno v čast umrlim olimpijskim prvakom. Na steni okroglega spomenika, ki hrani imena 172 umrlih madžarskih olimpijskih prvakov, je napis „Ciltius, altius, fortius!” prebere se latinski napis, ki v madžarščini pomeni: hitreje, višje, močneje! Na trgu pred spominskim zidom je iz tlakovcev videti pet olimpijskih krogov, spomenik, ki spominja na podobo zmagovalcev z vencem iz lovorovih vej, pa ohranja imena olimpijcev za zanamce. v obliki enega samega monumentalnega krožnega obroča.

Svetlopis z olimpijsko temo na Margitszigetu

Posebna svetlobna poslikava Glasbene fontane Margitsziget bo na ogled do 11. avgusta, torej do konca pariških olimpijskih iger, ki poleg pomoči pri uglaševanju in podpori igre s petimi obroči predstavlja tudi poklon preteklim uspehom madžarski športniki. Predstava, ki se začne vsak dan ob 21.50, se s fotografijami in video odlomki spominja na uspehe Krisztine Egerszegi, Tiborja Benedeka, Andrása Balczója in Lászla Pappa.