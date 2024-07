9 privlačnih otroških knjig za mladostnike za poletne počitnice

Poletne počitnice so najboljši čas, če iščete privlačne in nepozabne zgodbe za svoje otroke. V našem izboru za mladostnike priporočamo enega od odličnih izborov za vse starostne skupine.

Jill Murphy: Ribiška palica je slaba na morju

Jahati metlo ni tako enostavno! Tudi Mildred ne zdrži skozi razredni izlet. Razred gospodične Kotkot na Akademiji za čarovništvo se odpravi na enotedenski izlet na plažo. Mildred Szerényi, šefica šole, pa meni, da svoje najljubše mačke Cirmi ne more pustiti na cedilu. (Móra Könyvkiadó)

Tim Collins: Sherlock Bones in primer kronskih draguljev

Ko kronski dragulji izginejo iz palače Kutyingham, morata super zvit Sherlock Bones in njegov zaupni spremljevalec dr. Catson rešiti zločin. Jim bo uspelo ujeti pravega krivca? Med branjem lahko z reševanjem ugank in ugank v knjigi postanete aktivni udeleženec preiskave. Prinesite povečevalna stekla! (Pagony Kiadó)

Tim Collins: Sherlock Bones in faraonova maska

Sherlock Bones in dr. Catson se odpravita na počitnice v Egipt, a v trenutku morata razrešiti še več skrivnosti. Kdo je ukradel faraonovo masko in zakaj? Morda skrivnostne pande, domišljavi povodni konj ali vedno zaskrbljujoči lev? Morda za zločinom stoji kdo drug? Med branjem lahko z reševanjem ugank in ugank v knjigi postanete aktivni udeleženec preiskave. Prinesite povečevalna stekla! (Pagony Kiadó)

Adrienn Vadadi: Šola jahanja Kockakukor – Jahalna tura

Gostje pridejo v jahalno šolo Kockacukor: nosijo klobuke s širokimi krajci, sedijo na konjski dlaki in z nevidnimi gibi nadzorujejo svoje živali. Csuti kmalu spozna western jahače in skupaj se odpravijo na večdnevno jahanje pod vodstvom strica Palija. Čez dan se sprehajajo po gozdu ali gredo kopat s konji, ponoči pa spijo v šotorih med drevesi. Seveda pride do prepirov in nesreč, a ko se vrnejo v hlev, so vsi prijatelji – tudi konji! (Pagony Kiadó)

Varga Viola: Potepuh v visokogorju Balatona

Barangoló v Balatonskem višavju je lahko koristna publikacija za vso družino med počitnicami ali izletom po Balatonu. Odkrijte Veszprém, Tihany, Badacsony, Szigliget, Keszthely in številne zanimive znamenitosti v visokogorju Balatona! Obiščite izvirsko jamo Tapolcai, občudujte hiše Salföld in spoznajte legendo o kamnitem morju! (Móra Könyvkiadó)

Michael Ende: Momo

Svetovno znano delo avtorja Neskončne zgodbe se dogaja v sodobni metropoli, nekje v južni Evropi. Duhovita družba, skupina sivih lordov, prevzame ljudi in jih spodbuja k varčevanju s časom. Roman izhaja v novem prevodu odličnega prevajalca Lászla Győrija. (Móra Könyvkiadó)

Turbuly Lilla: Popoln cirkus! – Titti in Milla na odru

Tittire čaka veliko presenečenje: njena dolgo izgubljena sestrična Milla in njena mati se preselita v sosednjo hišo. Ni dovolj, da je Milla vitka, svetlolasa in preprosto lepa, ampak kot njena mama je tudi cirkuška plesalka na vrvi, zaradi česar je takoj postala zvezda šole – kajti kam drugam bi šla, če ne na Tittijeva šola ali celo njen razred … (Móra Könyvkiadó)

Emília Goldberg: Irén Vácz je konec!

Šestošolka Eszter Konrád je stalna tarča posmeha svojih sošolcev in hudičevo zlobne ravnateljice Irén Vácz. Poleg tega imata ločena starša malo časa za hčerko. V trenutku obupa se Eszter povzpne na vrh šole, kjer sreča Magnusa, duha, ki se ji zašije v vrat. Magnus ni ravno prijetna družba: ponoči smrči, podnevi se nabija s sladkarijami, deklici

pa nagaja s predrznimi komentarji. Eszterino življenje se po srečanju korenito spremeni …

Prvi roman scenaristke Emílie Goldberg, napisan z odličnim humorjem in individualnim slogom, je prijetno branje za starše in otroke. (Pagony Kiadó)

Anikó Wéber: Mesto sanjajočih stolpov

Kitti je stara trinajst let, a še vedno tako rada sanja kot kot majhna deklica. Ni v svojem razredu, nima kul hobijev, v vznemirljive dogodivščine se zapleta le v svoji domišljiji. Toda letos se mu nepričakovano uresničuje vse več sanj. Končno lahko tudi on odpotuje v daljno deželo in preživi poletne počitnice v Angliji s svojima najboljšima prijateljema Bianko in Barnabasom. V mestu čarobnih sanjajočih stolpov se znajdejo pred skrivnostjo in med starodavnimi, srednjeveškimi zidovi sledijo znamenjem … (Pagony Kiadó)