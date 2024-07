7 odličnih ohladitvenih točk vzdolž najlepše kolesarske poti Donavskega okljuka

Nobenega dvoma ni, da najlepša kolesarska pot na Donavskem okljuku poteka med Vácom in Szobom. Če se odpravljate na izlet, smo izbrali najbolj atmosferske hladilne točke, kjer si lahko napolnite baterije.

Naš vrtni bar in razgledna ploščad, Vác

Društveni vrt z najlepšo panoramo reke Donave se nahaja na pobočju hriba Vác. Kertünk Bar and Lookout letos praznuje svoj 5. rojstni dan, je odlična točka za počitek med živahnim vrtenjem pedal, saj poleg razkošne panorame obiskovalce mamijo z odžejalniki, jedmi iz kotla in seveda nostalgičnimi mastnimi kruhki. Ne glede na to, ali jih želite peljati na pot s kolesom, skupino prijateljev, svojimi štirinožnimi ljubljenčki ali celo otroki, je vredno preveriti njihovo Facebook stran in preveriti, kakšen glasbeni program, skupnostni turnir ali kulturni dogodek pripravljajo pripravljajo na naslednje dni.

2600 Vác, Tordai utca 16.

Bar SzabadÉg, Verőce

Najnovejši član naše ponudbe je bar SzabadÉg, ki se je odprl poleti 2023. V vrtni sobi v Verőce lahko uživate v čudoviti panorami na ležalnikih. Med dnevno ponudbo kosil lahko izbirate med prenovljenimi madžarskimi jedmi, vegetarijanskimi jedmi, nebeškimi testeninami in jedmi z žara. V 100-odstotno otrokom in psom prijaznem lokalu tudi odrasli dobijo čas za družabne igre, najpomembnejše športne prenose pa lahko spremljate na velikem projektorju. Če imate srečo, lahko naletite tudi na večerni DJ set, ko lahko pozabite na sončni zahod v družbi ohlajenega craft piva.

2621 Verőce, Árpád út 98.

Zsigi Büfé, Nagymaros

Zsigi Büfé si že nekaj let prisvaja mesto v vrhu naših src, saj se ob vstopu v sadovnjak z družinskim vzdušjem počutimo, kot da smo prišli k babici. In ko je šel proti bifeju, ki je stal na koncu vrta, za mizami, skritimi v senci dreves, so znani nasmehi pozdravili dolgo videnega prijatelja. Kolesarska meka je letos začela že šesto sezono, kjer ne smemo le srkati zasluženega kulerja, ampak jim ne manjka možnosti za zabavo. Istoimenski Zsigmond v pikadu na podeželju premaga kogarkoli, če izzivalec sploh obstaja, saj že pri petih igra na ravni svetovnega prvenstva. Poleg metanja v tarčo, dnevni DJ set in večeri žive glasbe dodajo barvo življenju vrta.

2626 Nagymaros, Alsómező út 38.

Manufaktura PIKNIK, Nagymaros

Locirana ob bregu Donave, tik ob kolesarski stezi, panoramski bar s hrano in terasa odlično združujeta vzdušje mestnega vrveža in podeželskega miru. Utrujene pohodnike čakajo craft piva, domači sirupi in koktejli, na meniju pa so hamburgerji, meso na žaru ter vegetarijanske in veganske možnosti. Ob koncih tedna poleg posebnih, sezonskih okusov, koncerte, razstave in kulturne programe popestri stalna ponudba, o kateri se vedno lahko seznanite na njihovi spletni strani.

2626 Nagymaros, Hunyadi sétány 2.

Tandem, Nagymaros

Med Nagymarosom in Zebegényjem, tik ob kolesarski stezi, se v senci pisanih jader skriva Tandem, mali brat Szimpla. In programska ponudba vrta ruševin Dunakanyar tekmuje s ponudbo ulice Kazinczy. Obiskovalce čakajo koncerti glasbe v živo, DJ seti, vrtni kino, sejmi, jedi z žara in lončevine, božanske quesadille in dipi, posebna točena piva in ledeni koktajli. Pridite po kopnem, po vodi, na dveh kolesih, z otroki ali štirinožnimi prijatelji, matinejsko vzdušje je v Tandemu zagotovljeno. Na trgu pred vrtom lahko naredite piknik in se celo igrate s perjem.

2626 Nagymaros, Hrsz 10001/4

Kolesarski bar, Zebegény

Prav tako se splača potegniti zavoro na verjetno najlepšem delu Donave Bend, saj boste tukaj našli sosesko igrišče z lastno plažo. Kopate se lahko na prodnati plaži Bicikl bara ali celo zamenjate dvokolesnik za kanu. Če pa se raje zadržujete na kopnem, lahko uživate v kosilu na panoramski terasi ob prijetni glasbeni podlagi. Dnevna ponudba vključuje božanske juhe, krasno zelenjavo, sveže solate, rajske torte ter veganske in brezlaktozne sladice. Številne dobrote lahko poplaknete z odlično kavo in domačo limonado.

2627 Zebegény, Dózsa György út 118.

Rádai Artisan Ice Cream Shop in Specialty Cafe, Szob

Med preznojenim poletnim kolesarjenjem ni boljšega dopinga kot predstavljati si, kako okušate svilnato mehak sladoled. Če ste bili v okljuku Donave, ne zamudite sladolednih čudes Rádai Kézműves Fagyaltóz in Specialty Café v Sobiju! Sladice v škatli z nakitom, o kateri je sanjal pevec Freddie, izdeluje svetovni prvak sladoledni mojster Ádám Fazekas, ki ga dopolnjuje sezonska ponudba kave. Rádai, ki se nahaja 30 metrov od Donave, se prav tako trudi, da bo Luczenbacherjeva promenada vsak dan bolj razburljiva s kulturnimi programi.

2628 Szob, Luczenbacherjeva promenada